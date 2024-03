Bonus reddito di libertà, fino a 666 euro al mese a chi assume donne vittime di violenza

Diventa realtà l'agevolazione fiscale per chi assume donne vittime di violenza. Per chi deve ricostruirsi una vita essere economicamente indipendente è prioritario, per questo il Governo vuole rendere "convenienti" le assunzioni. La legge di bilancio 2024 ha infatti stabilito l'esonero dei contributi previdenziali dei privati che assumono donne scampate alla violenza. Una circolare Inps datata 5 marzo 2024 fornisce le prime indicazioni operative. Vediamo in cosa consiste in pratica il bonus e chi può averlo.

Partiamo dalla legge di bilancio. Si prevede che i datori di lavoro privati che assumono nel triennio 2024-2026 donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del "Reddito di libertà", abbiano un esonero dei contributi previdenziali al 100% fino a un massimo di ottomila euro. L'esonero si applica anche per il 2023.

A quanto ammonta il bonus il bonus reddito di libertà

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, è previsto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile quindi di 666,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, si calcola in 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Quanto dura lo sgravio? I tempi sono diversi in base alla tipologia di contratto instaurato.

Se l'assunzione è tempo determinato, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.

Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione col primo contratto.

Se l'assunzione è direttamente a tempo indeterminato, l'esonero spetta per due anni dalla data dell'assunzione.

L'esonero spetta "anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro",

Bonus reddito di libertà, a chi spetta

Ci sono precisi requisiti. Le donne assunte devono essere sia disoccupate sia vittime di violenza e beneficiarie del "Reddito di libertà". Nel caso di cittadine extracomunitarie, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Solo per le assunzioni del 2023 decade il requisito del "Reddito di libertà", ma è necessario che risultino beneficiarie di aiuti simili come, per esempio, "l'assegno di autodeterminazione" erogato dalla Provincia Autonoma di Trento.

I fondi non sono illimitati, il limite di spesa è di 1,5 milioni di euro per il 2024; 4 milioni di euro per il 2025; 3,8 milioni di euro per il 2026; 2,5 milioni di euro per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028.