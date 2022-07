Il tesoretto di Draghi: 14 miliardi per nuovi aiuti alle famiglie

Salgono a 14,3 miliardi di euro le risorse a disposizione per il nuovo decreto aiuti che dovrebbe approdare in Cdm la prossima settimana. Il tesoretto arriva grazie alle maggiori entrate incassate dallo Stato. Nel primo semestre del 2022, nonostante l'evolversi della situazione internazionale, si evince infatti un sostanziale miglioramento del Quadro tendenziale di finanza pubblica come spiegato dal ministro dell'Economia Franco durante il Consiglio dei ministri.

In larga parte il tesoretto è attribuibile alla componente tributaria e le maggiori entrate tributarie derivano, in particolare, dal risultato dei versamenti in autoliquidazione e dalla sostenuta dinamica dell'Iva. La notevole crescita del gettito Iva è principalmente ascrivibile all'incremento dei prezzi dell'energia importata e alla conseguente impennata dell'inflazione".

Ora questi 14 miliardi potranno essere usati per "contrastare gli effetti su individui, famiglie, imprese ed enti pubblici legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, più in generale, dell'inflazione, al perdurare della diffusione del virus Covid-19, alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità" come spiegato proprio dal Governo.

Nuovi aiuti in arrivo quindi ma quali saranno gli interventi del governo? Il nuovo decreto aiuti è ancora da definire ma è certo che alcune misure saranno prorogate come ad esempio gli sconti su bollette e il taglio delle accise sui carburanti.

Con ogni probabilità troverà spazio il bonus da 200 euro per famiglie con reddito fino ai 35 mila euro, mentre è più complessa la strada del taglio dell'Iva sui beni di prima necessità proposta dal ministro Renato Brunetta e chiesta a gran voce dalla Lega. La misura solleva più di un dubbio per il timore che il mercato finisca di fatto per bruciare il taglio, dopando i prezzi e finendo per annullare il beneficio per le tasche dei consumatori e a solo vantaggio dei commercianti.

A conti fatti se il taglio dell'iva avrebbe un sicuro tornaconto elettorale nella rivendicazione dell'aver "tagliato le tasse", darebbe meno benefici di un bonus alle famiglie.

"Per una famiglia media, l'azzeramento dell'Iva al 4% su tutti i prodotti alimentari e le bevande analcoliche comporterebbe una minor spesa pari a 90 euro su base annua" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori che ha condotto uno studio per verificare gli effetti sulle famiglie di tutte le ipotesi di riduzione dell'Iva finora valutate dal governo. "Se invece si annullasse solo quella di pane e pasta, l'effetto sulle tasche delle famiglie sarebbe pari a 10 euro e 7 centesimi per il pane, 5 euro a 40 centesimi per la pasta (fresca, secca e preparati di pasta), per un totale di 15 euro e 47 centesimi". "Più consistente - spiega Dona - l'effetto di una riduzione dell'Iva dal 10 al 5% per carne e pesce, che determinerebbe un risparmio a famiglia pari a 54 euro e 62 centesimi per la carne e 23 euro e 48 centesimi per pesce e prodotti ittici, per un totale di 78 e 10 centesimi. In ogni caso, anche ipotizzando l'intervento più consistente, ossia cancellazione dell'Iva al 4% su tutti i prodotti alimentari e abbassamento dal 10 al 5% per carne e pesce, il risparmio complessivo sarebbe pari a 168 euro e 13 centesimi, un importo inferiore ai 200 euro a famiglia previsti con il bonus".