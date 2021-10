Draghi cancella Quota 100: "Non verrà rinnovata"

Quota 100 non sarà rinnovata. Parola di Mario Draghi, intervenuto sul tema caldo delle pensioni al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. Il premier, ha ribadito, è sempre stato contrario alla riforma fortemente voluta dalla Lega, in scadenza a fine anno. "Io non concordato con Quota 100. Ha una durata triennale e non verrà rinnovata. Quello che occorre fare è assicurare una gradualità nel passaggio alla normalità", ha spiegato Draghi, specificando che il tema delle pensioni è "oggetto di discussione della legge di Bilancio".

"Il ritorno alle legge Fornero è incompatibile con la realtà. Io e il presidente Draghi stiamo lavorando per tutelare il diritto al lavoro e alla pensione, l'importante è non tornare alla legge Fornero. Chiamarla Quota 100 o Quota y non importa, quello che conta è che dal 1 gennaio tu non porti via 6-7 anni di vita ai lavoratori", ha commentato Salvini. Draghi, ha replicato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, "ha già risposto che Quota 100 si tocca ed è anche un bene che lo si faccia perché i numeri ci dicono che all'interno ci sono distorsioni che vanno affrontate" e "vanno corrette accettando una graduale uscita dalla finestra che Quota 100 ha rappresentato".

Quota 100, si tratta nel governo

Il destino della Quota 100, voluta fortemente dall'allora governo gialloverde per superare la legge Fornero, sembra segnato: quello che rimane da capire è come superare la riforma, senza incidere sui precari equilibri della maggioranza. Dal governo è arrivata la proposta di una transizione di due anni con Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. La Lega, prendendo tempo, aveva espresso una "riserva politica" su tale opzione. Per quanto riguarda le pensioni, nella tabella del Dpi figurano 601 milioni di euro per il 2022, 451 milioni del 2023 e 507 milioni nel 2024. Interventi per circa un miliardo e mezzo in tre anni che "lasciano poco spazio all'immaginazione riguardo alle vie d'uscita percorribili, non ultima quella di virare su quota 103 per i due anni interessati, soluzione caldeggiata nelle ultime 24 ore", ricorda l'Andkronos. Citando poi fonti di governo, l'agenzia rivela che la trattativa sulle pensioni va comunque avanti e l'esecutivo starebbe cercando risorse aggiuntive - si parla di un miliardo in più - da inserire in manovra, "proprio per evitare incidenti e non scontentare una Lega 'nervosa'" e che consentirebbero "soluzioni più digeribili per il Carroccio". Tra queste, "quella sulla quale spingerebbero i leghisti nelle ultime ore prevedrebbe il ricorso a quota 102 per il 2022 e 2023, con l'aggiunta di un potenziamento degli 'scivoli' per i lavoratori delle pmi".