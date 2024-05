Le due nuove carte da 500 euro ciascuna al posto del bonus per i giovani

È scaduto martedì 30 aprile 2024 il bonus cultura giovani, conosciuto anche come "bonus 18 app", una misura che ha permesso a chi ha compiuto 18 anni nel 2023 di utilizzare 500 euro per l'acquisto di materiale o servizi culturali, dai biglietti di cinema e teatro a prodotti editoriali o corsi di lingua. "Si comunica che a partire dal 01 maggio 2024, la piattaforma 18app per l'edizione dei nati nel 2004 sarà definitivamente chiusa. Inoltre, si ricorda che è possibile creare ed utilizzare i voucher entro il 30 aprile 2024. Dopo tale data, i voucher non utilizzati, creati in precedenza, non saranno più disponibili", si legge sul sito di 18 app.

Sono però state lanciate altre due iniziative che vanno di fatto a sostituire il bonus cultura giovani: la carta della cultura giovani e la carta del merito. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i requisiti per poterle ottenere, nel dettaglio.

La carta della cultura giovani vale 500 euro, viene riconosciuta a chi è nato nel 2005 ed è residente in Italia (e chi ha un permesso di soggiorno in corso di validità). Ci sono però alcuni requisiti da rispettare, a partire da quello anagrafico: è utilizzabile per chi lo scorso anno ha compiuto 18 anni. Il nucleo familiare di riferimento non deve inoltre avere un Isee superiore a 35mila euro.

La carta del merito, anche questa dal valore di 500 euro, è invece pensata per chi ha conseguito, entro un anno dal compimento dei 19 anni, il diploma finale di scuola secondaria di secondo grado ottenendo 100 oppure 100 e lode. Come la carta cultura è rivolta a "tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

Queste due carte sono state introdotte dal governo Meloni con la legge di bilancio 2023. Sono cumulabili e per poterne usufruire bisogna fare domanda entro il 30 giugno 2024. Poi vanno utilizzate entro la fine dell'anno in corso. Lo scopo delle due carte è lo stesso di 18 app: si possono acquistare servizi e beni legati alla cultura in senso ampio, e all'arte, alla musica e alla letteratura. Sul sito di riferimento per le due carte - cartegiovani.cultura.gov.it - è possibile inviare la domanda per riceverle, accedendo con le proprie credenziali Spid o Cie. Sul sito sono disponibili anche le Faq esplicative su come utilizzare le carte e come creare i voucher, oltre alla lista degli esercenti convenzionati.