Il colosso degli aspirapolveri Dyson licenzia 1.000 lavoratori

Divenuta celebre per le suoi aspirapolveri, negli ultimi anni la britannica Dyson ha riscosso molto successo anche per i suoi purificatori d'aria e asciugacapelli, ma nonostante la dinamicità dell'azienda i vertici hanno ora deciso di licenziare fino a un terzo della sua forza lavoro nel Regno Unito, il che significa circa un migliaio di dipendenti sui 3500 attuali tra le sedi Wiltshire, Bristol e Londra.

La decisione è stata presa come parte di una strategia globale che permetterà all'azienda di essere "preparata per il futuro" nel contesto di "mercati globali sempre più agguerriti e competitivi". La Dyson deve essere "imprenditoriale e agile" ha affermato l 'amministratore delegato Hanno Kirner annunciando il massiccio taglio al personale. Una decisione, ha aggiunto, "incredibilmente dolorosa" per il suo "impatto sui colleghi vicini e di talento". "Coloro i cui ruoli sono a rischio saranno sostenuti durante il processo di licenziamento ", ha assicurato.

Cosa sta succedendo alla Dyson

Nonostante alcuni numeri facciano pensare a un buono stato di salute aziendale, con l'aumento della spesa in ricerca e sviluppo del 40 per cento solo lo scorso anno, la Dyson starebbe attraversando un periodo di transizione non facile.

L'annuncio sui licenziamenti arriva dopo le critiche di lunga data alle politiche economiche del Regno Unito da parte del suo fondatore Sir James Dyson, quinto nella lista dei ricchi del Sunday Times con un patrimonio personale stimato in oltre 20 miliardi di sterline.

Nel 2019 l'azienda ha spostato la sua sede a Singapore per essere più vicina ai suoi siti produttivi e alle sue catene di approvvigionamento. I mercati asiatici rappresentano inoltre più della metà delle vendite Dyson e Singapore ha anche un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, il che facilita le cose. L'anno scorso il fondatore James Dyson è tornato a criticare le "dolorose politiche" che il Regno Unito ha messo in atto contro le società con imposte elevate che portano gli imprenditori (primo lui stesso) a voler investire altrove, in "economie moderne e lungimiranti" che incoraggiano la crescita e l'innovazione.

L'imposta sulle società nell'aprile 2023 è infatti passata dal 19 al 25 per cento, senza dimenticare gli aumenti dei costi dell'energia che le aziende di tutte le dimensioni, come le famiglie, hanno dovuto affrontare.

Dyson ha affermato che il Regno Unito "rimarrà un centro vitale" per il reparto ricerca e lo sviluppo dell'azienda, nonché la sede del Dyson Institute, che ha 160 ingegneri universitari. Ma un dipendente Dyson che ha già ricevuto l'avviso di licenziamento ha fatto sapere alla Bbc che anche se l'edificio fisico di ricerca e sviluppo è rimasto, "tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca e sviluppo sono ora usciti da tutti gli edifici Dyson".

"Tutto in netto contrasto con la promessa di James che la ricerca e lo sviluppo sarebbero rimasti nel Regno Unito anche dopo il trasferimento della sede centrale di Singapore. Crediamo che questo sia ovviamente per ridurre i costi utilizzando le nostre controparti del Sud-Est asiatico che sono più economiche da assumere", ha affermato. La palese volontà di tagliare i costi viene sottolineato anche dall'ingegnere meccanico e politologo dell'Università di Bath Andrew Graves, che parlando all'emittente britannica ha sottolineato che gli addetti ai lavori non sono rimasti sorpresi dall'annuncio e "avevano messo in guardia su questa possibilità da tempo".

"In tutto il mondo c'è un'enorme concorrenza con i prodotti dell'azienda e molti prodotti Dyson non hanno avuto successo negli ultimi tempi", ha spiegato. "Hanno messo da parte due miliardi per costruire un'auto elettrica a Hullavington e si sono ritirati quando si sono resi conto che era troppo difficile.E anche alcuni dei loro ultimi prodotti non sono stati molto apprezzati sul mercato - ha rimarcato l'esperto - al momento stanno davvero combattendo su tutti i fronti. Si tratta di un enorme manovra di taglio ai costi".