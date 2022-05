"L'Italia è in un'economia di guerra": cosa significa?

"Siamo in un'economia di guerra", ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nel suo intervento al Festival città impresa di Vicenza. "Su un secondo recovery la commissione sta discutendo perché si sta facendo avanti una questione europea", ha precisato il ministro. "In questa economia di guerra - ha concluso - alcuni paesi saranno molto più colpiti da queste scelte energetiche di altri". Di questo tema aveva già parlato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, a tre settimane di distanza dall'inizio del conflitto in Ucraina: "Ancora non siamo in un'economia di guerra, ma è bene prepararsi". Cosa significa esattamente? Dopo due mesi, le conseguenze della "war economy" si iniziano a presentare con un aumento del costo della vita per le famiglie italiane che si traduce in un aumento delle uscite per la spesa e per le bollette dell'energia.

Un'economia di guerra si finanzia con tasse e debito pubblico, con conseguente crescita del tasso di inflazione difficile da riportare sotto la soglia di attenzione. Il costo del carrello della spesa è destinato ad aumentare, così come i prezzi delle materie prime. Tra i prodotti che sono aumentati di più nell'ultimo mese, a causa della guerra in Ucraina, secondo Altroconsumo, ci sono la farina 00 (+6,2%) e il caffè (+4%). L'olio di semi di girasole costa già il 43% in più rispetto a un anno fa, il prezzo della pasta di grano duro è salito del 17%. A questo si aggiunge che lo sconto sulla benzina di 25 centesimi (Iva esclusa) è stato prorogato solo fino al mese di luglio.

Il costo del gas, invece, è quintuplicato dall'inizio del 2021. Non solo, perché le quotazioni del petrolio a novembre viaggiavano tra gli 80 e gli 85 dollari al barile: un anno fa erano sotto la soglia dei 70 dollari al barile, mentre adesso sono sopra quota 100 dollari. Il risultato è che si viaggerà meno perché ad aumentare non è solo la spesa per il carburante delle auto, ma anche quella per i biglietti aerei.

In un'economia di guerra, poi, la produzione di beni primari rischia di subire una contrazione e gli scaffali nei supermercati, e nei negozi in generale, potrebbero ritrovarsi vuoti. Attualmente, però, la preoccupazione maggiore è quella su eventuali razionamenti del gas. In caso di stop totale alle forniture di gas russo nei prossimi sei mesi, potrebbe infatti scattare lo stato di emergenza che porterebbe a rivedere al ribasso le soglie di temperatura e le ore di riscaldamento autorizzate.