EcoPro di Brother: risparmia sulla stampa con il nuovo servizio in abbonamento

Brother annuncia il lancio del nuovo servizio EcoPro, un abbonamento mensile per inchiostro e toner pensato per chi stampa da casa, per piccoli uffici, liberi professionisti e micro imprese. EcoPro, pensato per ridurre i costi di stampa, consente agli utenti di pagare una quota mensile che copre il costo di acquisto di inchiostro e toner con consegne automatiche direttamente al proprio domicilio.

“Il progresso tecnologico ha portato ad un cambiamento significativo nel rapporto tra le persone e i prodotti che utilizzano e questo si traduce spesso in un maggiore desiderio di efficienza. Dal lavoro in smart working ai compiti, negli ultimi due anni l'aumento della necessità di stampare da casa ha reso le stampanti più importanti che mai – spiega Giuseppina Annese, Senior Product Specialist Mktg – Tuttavia, la seccatura di ordinare e poi aspettare le cartucce si è rivelato un aspetto gravoso e scomodo. Proprio per evitare ai nostri clienti questo problema, abbiamo ideato EcoPro”.

L’abbonamento a EcoPro di Brother, oltre alla convenienza e alla qualità, offre un grande vantaggio: il servizio garantisce non solo grande risparmio in termini di costi di stampa, ma anche la tranquillità e la sicurezza che l’esclusiva garanzia di riparazione assicura. In caso di guasto, la garanzia EcoPro copre infatti gli interventi sulla stampante per l'intera durata dell'abbonamento, senza costi aggiuntivi.

"Siamo davvero entusiasti di EcoPro. Siamo così sicuri della validità di questo servizio, in termini di risparmio di costi e di tempo, che non abbiamo previsto l’obbligatorietà per l’utente di sottoscrivere un abbonamento di durata minima. Ma non si tratta solo di ridurre i costi di inchiostro o toner - aggiunge Giuseppina Annese - Sappiamo che un malfunzionamento imprevisto della stampante può significare, per un piccolo imprenditore o un utente domestico, una riparazione costosa, quindi abbiamo voluto eliminare anche questa preoccupazione. Semplicemente, EcoPro di Brother offre agli utenti il modo più conveniente di stampare".

Il nuovo EcoPro di Brother è stato pensato per soddisfare le esigenze degli utenti domestici e dei piccoli uffici che, sempre più spesso, cercano soluzioni innovative per ottimizzare la loro vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni: https://www.brother.it/ecopro