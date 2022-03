I webinar di Educazione finanziaria di Poste Italiane

Nove appuntamenti in diretta streaming per informare in modo approfondito sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a compiere scelte economiche consapevoli e responsabili. Anche quest’anno Poste Italiane propone i webinar di Educazione Finanziaria. Il primo dal titolo “La gestione del budget familiare” è in programma giovedì 31 marzo dalle 18 alle 19. Il nuovo percorso didattico si articola in un ciclo di nove webinar di Educazione Finanziaria, a cadenza mensile, della durata di un’ora ciascuno, che si svolgeranno con la formula di un talk show in diretta streaming. I relatori, oltre agli esperti di Edufin, che si alterneranno nei vari appuntamenti sono i Responsabili delle diverse aree tematiche di Poste Italiane. Il ciclo di incontri rivolto a tutti i cittadini è disponibile sul sito di Poste Italiane nella sezione Educazione Finanziaria. La partecipazione è gratuita previa registrazione alla pagina: https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi

Questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.