L'azienda che licenzia 168 dipendenti in sei sedi in Italia

Un utile dimezzato rispetto al 2022 e la diminuzione dei volumi del 12% sul 2019. Electrolux Italia, multinazionale degli elettrodomestici, ha annunciato licenziamenti di massa che interesseranno nel complesso sei sedi in Italia. In totale l'azienda licenzierà 168 tra impiegati e quadri tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. Nello specifico, i licenziamenti avverranno come segue: 34 persone a Susegana (Treviso), 73 a Porcia (Pordenone), 13 a Pordenone, 38 a Forlì, 5 a Cerreto (Ancona) e 5 a Solaro (Milano).

"Il gruppo Electrolux sta affrontando significative perdite di volumi in un quadro di flessione del mercato europeo, sceso al di sotto di 80 milioni di unità complessive", si legge in una nota. La società ha dato comunicazione della decisione al ministero del lavoro, alle organizzazione dei lavoratori e a Confindustria.

Una scelta, quindi, legata alla situazione economica complessa in cui versa l'azienda che fa capo alla casa madre svedese, con sede a Stoccolma.