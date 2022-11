Lavoratori Electrolux in bilico, dopo i tagli scatta lo stop alla produzione

Un altro duro colpo per i lavoratori Electrolux. Dopo l'annuncio del taglio di almeno 300 lavoratori in Italia, la multinazionale svedese chiude lo stabilimento di Porcia (Pordenone) per nove giorni consecutivi. A darne notizia sono i sindacati.

Crescono le angosce dei lavoratori. "Si comunica che, sempre a causa del persistere del calo di richieste, oltre alle chiusure già comunicate (venerdì 11, lunedì 14 e venerdì 18 novembre) l'attività produttiva sarà sospesa in entrambi i turni da lunedì 21 novembre fino a martedì 29 novembre compresi. La copertura di queste giornate - si spiega - sarà in cassa integrazione. Oltre a queste giornate confermiamo anche il ponte del 9 dicembre con copertura sempre in cassa integrazione. Una chiusura che avrà ulteriori pesanti ripercussioni sul salario degli operai già colpiti dall'inflazione".

L'azienda nelle scorse ora ha avuto un incontro con i sindacati per spiegare la situazione a livello globale. Risente "del contesto drammatico caratterizzato sia da una crescita dell'inflazione da un significativo calo dei consumi compresi gli elettrodomestici. Ciò ha portato a margini negativi, nel terzo trimestre 2022 per 55 milioni di euro pari al -1,1% del fatturato, con un andamento particolarmente negativo in Nord America", spiegano in una nota congiunta Fim, Fiom e Uilm.

Nel 2023 le stime prefigurano "un ulteriore peggioramento della domanda di mercato e anche in ragione di ciò nel terzo trimestre 2022 è stato avviato un programma di riduzioni costo, che comporterà nel complesso un esubero di 3.500 e 4.000 posizioni di lavoro. Di questi circa 300 esuberi riguarderanno l'Italia, per circa metà relativi al personale operaio e per l'altra metà al personale impiegatizio e dirigenti. Purtroppo - dicono le sigle - per il momento la direzione di Electrolux non è stata più specifica, ma ha rinviato ad un incontro successivo nel quale vogliamo entrare maggiormente nel merito".

Sul versante degli investimenti, invece, sottolineano, "gli stessi sono stati confermati per l'Italia, compreso il progetto significativo per Solaro (Milano) per una futura piattaforma di lavastoviglie". Tuttavia lo stabilimento di Solaro ha bisogno di una intensa riorganizzazione e si deve trovare un accordo con le stesse organizzazioni sindacali.