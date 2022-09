Il piano del Governo per ridurre i consumi di gas è pronto e conta anche sulla riduzione volontaria dei consumi, ossia su tutta una serie di comportamenti virtuosi che i cittadini metteranno in atto nelle proprie case per risparmiare energia durante l?inverno. Tutti devono fare la propria parte in questa battaglia contro il gas russo, ma come? Riducendo i consumi energetici, ovvero utilizzando gli elettrodomestici con parsimonia e con le dovute accortezze (a pieno carico, ad esempio). Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Quanto paghiamo per un'ora di utilizzo della lavatrice, del ferro da stiro o del climatizzatore? Rispondendo a queste domande riusciremo davvero a comprendere meglio come è possibile ridurre i consumi di energia nelle nostre abitazioni.

La classifica degli elettrodomestici energivori

Partiamo dalla base: prima di tutto sarebbe bene possedere tutti elettrodomestici di classe energetica alta, perché consumano molto meno a parità di utilizzo. Secondo poi è bene sapere che l?elettrodomestico più energivoro che abbiamo in casa è la stufetta elettrica, che mediamente consuma 2 kw all'ora. Il prezzo medio orario relativo al suo utilizzo, ovvero il costo in bolletta, varierà in base al tipo di contratto e al gestore. Prendendo a riferimento le tariffe attualmente in vigore, destinate a salire con l'aggiornamento del 1° ottobre 2022, Selectra - sito web che confronta le offerte dei fornitori di energia elettrica, gas, gli operatori internet di rete fissa e mobile - per una stufetta elettrica stima un costo medio orario di 90 centesimi.

Seguendo la classifica sugli elettrodomestici energivori stilata da Selectra, scopriamo che anche il bollitore consuma molta energia, 1,6 kw pari a circa a un costo medio di 0,73 euro l?ora, così come l'asciugacapelli (1,76 kw pari a un costo in bolletta di circa 0,72?/ora). Il phon mediamente incide sulla bolletta mensile di una coppia per ben 5,5 euro. Consumano molta energia anche la friggitrice ad aria (1,5 kw per un consumo medio di 0,68?/ora) e la piastra per capelli (1,3 kw, con il costo medio che si aggira sui 0,59?/ora). Nella top ten degli elettrodomestici più energivori presenti nelle nostre case al sesto posto troviamo l'asciugatrice (1,2 kw, 0,53?/ora), seguita dal ferro da stiro (1 kw, 0,45?/ora), dal forno elettrico (0,9 kw, 0,42?/ora), dall'aspirapolvere (0,8 kw, 0,36?/ora) e dal condizionatore (0,7 kw, 0,32?/ora). All'undicesimo posto, troviamo la lavatrice (0,3 kw, 0,14?/ora) e poi la lavastoviglie (0,3 kw, 0,11?/ora).

Questa la classifica degli elettrodomestici che consumano di più, con i loro rispettivi costi medi orari:

Stufetta elettrica (2 kw, 0,90?/ora)

Bollitore (1,6 kw, 0,73?/ora)

Asciugacapelli (1,6 kw, 0,72?/ora)

Friggitrice ad aria (1,5 kw, 0,68?/ora)

Piastra per capelli (1,3 kw, 0,59?/ora)

Asciugatrice (1,2 kw, 0,53?/ora)

Ferro da stiro (1 kw, 0,45?/ora)

Forno elettrico (0,9 kw, 0,42?/ora)

Aspirapolvere (0,8 kw, 0,36?/ora)

Condizionatore (0,7 kw, 0,32?/ora)

Lavatrice (0,3 kw, 0,14?/ora)

Lavastoviglie (0,3 kw, 0,11?/ora)

Attenzione al tempo di utilizzo degli elettrodomestici

Ora sappiamo quali sono gli elettrodomestici che consumano più energia nelle nostre abitazioni, ma dobbiamo prendere in considerazione anche un?altra componente molto importante se vogliamo ridurre le bollette: il loro tempo di utilizzo. Infatti, ci sono elettrodomestici che usiamo per un brevissimo lasso di tempo (come il bollitore, ad esempio), mentre altri per ore, come il condizionatore e il ferro da stiro. Parlando del condizionatore bisogna specificare che oltre al tempo di utilizzo incide anche la temperatura impostata: più è bassa, più cresce la spesa in bolletta per ogni ora di accensione. Si consiglia dunque l?utilizzo di un ventilatore, che a parità di utilizzo costa meno di un decimo rispetto al condizionatore.