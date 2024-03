Elon Musk e la ketamina: "Il mio consumo è nell’interesse degli investitori"

Elon Musk continua a stupire, questa volta con una dichiarazione che riguarda l’uso di ketamina, un farmaco anestetico che se assunto a dosaggi inferiori rispetto a quelli necessari per l'anestesia agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico, proprio come l'Lsd, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. Il patron di Tesla e SpaceX ha dichiarato che il suo uso di ketamina "prescritta periodicamente dal medico, è nel miglior interesse degli investitori" delle società che guida, perché quello che più conta per Wall Street sono i fatti, "è l’esecuzione".

Forte dei risultati straordinari degli ultimi anni ha dichiarato alla Cnn: "Dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo", rispondendo così a quei dirigenti che qualche mese fa si erano detti preoccupati per l'uso di droghe ricreative da parte del miliardario. Il magnate sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, infatti, è parte integrante del valore delle sue aziende, e i suoi comportamenti potrebbero mettere a rischio circa mille miliardi di dollari di asset, decine di migliaia di posti di lavoro e gran parte del programma spaziale statunitense. Lui aveva ribattuto dichiarando di aver sempre superato tutti i test antidroga.

Tutto è partito da un’inchiesta del Wall Street Journal secondo la quale Musk avrebbe fatto uso di Lsd, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici durante feste private in tutto il mondo, dove i partecipanti firmano accordi di non divulgazione o rinunciano ai loro cellulari per entrare. E sempre secondo il quotidiano americano avrebbe assunto anche droghe illegali con Steve Jurvetson, attuale membro del cda di SpaceX.

Musk è un assiduo frequentatore del "Burning Man", il festival che si tiene ogni anno nel deserto del Nevada, famoso per essere uno spazio di creatività e libertà, ma anche per il largo e libero uso di droghe. Nel 2018 fumò anche marjuana durante uno show televisivo.