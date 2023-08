Elon Musk su Twitter ammette: "X potrebbe fallire"

Nell’era dei social network, la vecchia Twitter ribattezzata semplicemente X dal suo nuovo proprietario Elon Musk, rischia di fallire. L’annuncio arriva direttamente dall’account del miliardario sudafricano, amministratore delegato della compagnia aerospaziale SpaceX e della casa automobilistica Tesla.

Lo sfogo di Elon Musk su X

"La triste verità è che non ci sono grandi ‘social network’ in questo momento. Potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma faremo del nostro meglio per far sì che ce ne sia almeno uno", ha scritto Musk sul suo profilo X dopo un problema tecnico avvenuto sulla piattaforma nel fine settimana. Non si conoscono ancora le ragioni ma le foto e il link postati prima del dicembre 2014 sono magicamente scomparsi, forse per un problema tecnico, forse volontariamente per ridurre i costi di archiviazione della società. Per poche ore era scomparso anche il famosissimo selfie agli Oscar del 2014 condiviso da Ellen DeGeneres, diventata la foto più ritwittata di sempre.

Fatto sta che molti utenti se ne sono accorti e che in un batter d’occhio tutto è tornato come prima. Poi però l’allarme lanciato da Musk: "Potremmo fallire", come dichiarato anche in altre occasioni. Twitter, servizio di notifiche e microblogging, fu creato da Jack Dorsey in California nel 2007. A fine ottobre 2022 l'acquisizione di Elon Musk per 44 miliardi di dollari e poi la crisi.

Perché X, la ex Twitter, è in crisi

Dopo migliaia di licenziamenti, l’aggiunta delle spunte gold per gli account istituzionali, la messa in vendita di quelli blu certificati, il cambio di brand in X avvenuto a luglio 2023 e l’annuncio di un combattimento sul ring in Italia con Mark Zuckerberg, magari come ultimo disperato tentativo per rilanciare il social network, il futuro della società resta incerto. Poche settimane fa Musk aveva parlato di un flusso di cassa negativo dovuto al crollo del 50% delle entrate pubblicitarie e di un forte carico di debiti. "Prima di concederci il lusso di qualsiasi altra cosa - aveva scritto a metà luglio - dobbiamo tornare a un flusso di entrate in positivo". Secondo il Financial Times, il crollo dei ricavi pubblicitari di X (-59% nel periodo aprile-maggio 2023) sarebbe principalmente dovuto all'allontanamento volontario degli inserzionisti dai social per via del vertiginoso aumento della pornografia e di discorsi di odio.

