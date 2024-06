L'emendamento per rendere abitabili anche le mini-case (con i soffitti bassi)

La Lega ha annunciato di aver presentato un emendamento al decreto 'salva-casa' per consentire l'abitabilità anche ai cosiddetti 'micro appartamenti'. Le norme oggi in vigore prevedono che per essere dichiarato abitabile un monolocale debba avere una metratura di almeno 28 metri quadri di superficie netta, esclusi box e balconi, che salgono a 38 nel caso di un bilocale. Per la legge chi vive in una casa che non rispetta questi requisiti commette un illecito amministrativo, anche se poi, come testimoniano molte inserzioni sui siti di compravendita immobiliare, non tutti rispettano le regole.

Cosa prevede l'emendamento della Lega

La proposta leghista prevede di abbassare il limite di metratura da 28 a 20 metri quadri (per un monolocale destinato a una sola persona) e da 38 a 28 metri quadri per un bilocale di due persone. Non solo. Il Carroccio propone di rendere abitabili "anche i locali con un'altezza interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite minimo di 2,40 metri. L'altezza di 2,40 metri - spiega la Lega - è già consentita per alcuni spazi della casa (corridoi, bagni), quindi lo stesso potrebbe valere per il soggiorno e la cucina, laddove in ogni caso vi siano condizioni di aerazione e luminosità tali da consentire l'abitabilità dell'unità immobiliare".

La misura, si legge, "intende anche garantire omogeneità rispetto alla riduzione dei limiti di altezza, che già trovano diffuse deroghe sia per i comuni montani, sia per i cosiddetti 'sotto-tetti', secondo i regolamenti comunali". Il Carroccio sostiene che sulla misura "è stato già acquisito il parere favorevole del Ministero della salute" e la nuova norma, nel caso venisse approvata, darà "una pronta risposta" alle esigenze "di milioni di studenti, lavoratori e giovani coppie che vivono nelle grandi città".

Il cambio di destinazione d'uso sarà più facile

Non è tutto. Un altro emendamento presentato dal Carroccio mira a rendere più facili i cambi di destinazione d'uso degli immobili. Secondo la Lega è "ragionevole" e "di buon senso" consentire la possibilità "per il proprietario di un locale posto al piano terra di cambiare la destinazione d'uso per ricavarne un'abitazione".

Dalla Lega spiegano che la "misura che è stata sollecitata in particolare dai piccoli Comuni, si pensi al caso dei borghi storici che, per evitare lo spopolamento dei centri storici, hanno l'esigenza di valorizzare il tessuto urbano e individuare misure che incentivino l'insediamento di nuovi nuclei familiari o realtà artigianali o commerciali".

Resterebbe comunque in vigore la possibilità per i Comuni di "vincolare il cambio di destinazione d'uso al rispetto di 'specifiche condizioni', perché ovviamente - viene spiegato - bisogna tenere conto degli effetti che la misura può produrre nei diversi contesti urbani e garantire che la medesima sia utilizzata per obiettivi di riqualificazione dei centri abitati, non certo per alimentare degrado o perdita di valore identitario".