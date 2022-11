Enel costruirà una mega fabbrica di pannelli solari in Usa

Il futuro dell’energia è nelle rinnovabili, con il fotovoltaico in pole position. Proprio per questo Enel ha deciso di costruire una mega fabbrica di pannelli solari negli Stati Uniti. L'impianto, tra i più grandi del Paese, dovrebbe inizialmente produrre 3 gigawatt per arrivare poi a 6 gigawatt. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, i costi per la realizzazione del mega impianto potrebbero avvicinarsi o superare il miliardo di dollari.

Enel North America (gruppo Enel), attraverso 3Sun Usa, ha annunciato in una nota che intende costruire uno dei più grandi impianti di produzione di celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni negli Stati Uniti, elementi chiave che compongono i pannelli solari. La struttura creerà fino a 1.500 nuovi posti di lavoro nel settore dell'energia pulita. La costruzione della fabbrica dovrebbe iniziare nella prima metà del 2023: si prevede che il primo pannello sarà prodotto e disponibile sul mercato entro la fine del 2024. La fabbrica americana sarà il secondo impianto di produzione di pannelli fotovoltaici di Enel a livello globale. La società aveva precedentemente annunciato l'espansione della sua 3Sun Gigafactory a Catania, in Sicilia, aumentando la sua capacità produttiva da 200 MW a 3 GW.

"I recenti sviluppi politici dell'Inflation Reduction Act sono serviti da catalizzatore per le nostre ambizioni di produzione solare negli Stati Uniti, inaugurando una nuova era di energia made in America - ha dichiarato Enrico Viale, responsabile di Enel North America - Con questo annuncio, è nostra intenzione rafforzare una solida catena di approvvigionamento solare nazionale che acceleri e rafforzi la transizione degli Stati Uniti verso l'energia pulita. In tal modo, stiamo creando migliaia di nuovi posti di lavoro, sostenendo le economie locali e fornendo stabilità all'industria solare".