Insulti alle giornaliste: gli incredibili annunci di lavoro di Enrico Sanchi

Uno dei tanti tweet incriminati

"Dilettante, incompetente e incapace”. Questi sono gli insulti che una ragazza si è vista arrivare sul cellulare per non aver risposto a una richiesta di colloquio telefonico immediata. A scriverli è Enrico Sanchi – direttore della testata Life &People Magazine, uno che probabilmente si sente un po’ Miranda Priestly de “Il Diavolo veste Prada” – mentre a renderli pubblici su Twitter è il fidanzato della ragazza incappata in questa esperienza. La ragazza aveva mandato una candidatura in risposta a un annuncio su LinkedIn che proponeva una collaborazione freelance da quattro pezzi a settimana e non potendo rispondere nell’immediato al bombardamento di chiamate e messaggi di Sanchi, visto che era al lavoro in ufficio, è stata subissata di epiteti e insulti.

I messaggi di insulti

Il tweet è diventato virale nel giro di pochissime ore e ha raccolto svariate testimonianze di altri ragazzi e ragazze che hanno avuto la sfortuna di incappare nel personaggio. Nel corso degli ultimi giorni decine di testimonianze sono arrivate anche a me, con tanto di screen di messaggi di insulti, sia all’indirizzo di persone che per qualche tempo hanno scritto per il magazine sia di giornalisti che avevano semplicemente replicato a un normalissimo annuncio di lavoro, annuncio che peraltro viene spesso ripubblicato proprio perché i collaboratori fuggono dopo pochissimi giorni o settimane a causa dell’atteggiamento del direttore. E tutte, rigorosamente tutte le testimonianze, raccontano di insulti, minacce e atteggiamenti vessatori da parte di Enrico Sanchi, perpetrati ormai da anni.

“Ho lavorato per un breve periodo con Life & People Magazine e ho resistito pochissimo proprio a causa degli atteggiamenti del direttore. Chiamava e scriveva messaggi a qualsiasi ora del giorno e della sera senza rispettare orari e vita privata dei collaboratori. Insultava i giornalisti che a detta sua non erano in grado di scrivere articoli di livello per la testata, peccato che gran parte degli editoriali pubblicati sul sito a nome suo in realtà non li abbia scritti lui ma sono frutto del lavoro di collaboratori che lui ha pubblicato a suo nome”, racconta Giuseppe (nome di fantasia, ndr) a Today.it

Nonostante la figuraccia su Twitter - alla quale Life & People Magazine ha cercato di porre una pezza replicando al tweet originale sostenendo che fossero state “clonate” le mail della redazione e che i tecnici erano al lavoro per risolvere il problema e finendo poi per bloccare poi gli utenti che facevano notare che le testimonianze erano troppe per poter essere frutto di un estemporaneo tentativo di hackeraggio -, Sanchi ha riattivato l’annuncio LinkedIn per la ricerca di collaboratori e ha continuato a trattare malissimo le persone che hanno avuto la sventura di averci a che fare dopo aver mandato la candidatura.

Così, incuriosita, ho provato anche io a mandare una candidatura. Tempo 3 minuti neanche e Sanchi mi aveva già richiamata. Manco il tempo di leggere il cv e di verificare che quel nome che avevo utilizzato non esisteva né nell’albo dei giornalisti, al quale avevo detto di essere iscritta da anni, né ve n’era traccia su Google. Nel giro di tre minuti mi ha chiamata, mi ha mandato messaggi lamentandosi che fossi irraggiungibile e pure una mail. Non contento, il giorno successivo mi ha intimato di farmi sentire entro lunedì perché lui aveva la fila di candidati da vagliare. In effetti è proprio l’atteggiamento di uno che ha decine di persone pronte e desiderose di collaborare con lui, ma certamente.

Le testimonianze su Sanchi

Ma quanto paga questo Sanchi per questi pregevolissimi articoli che a detta sua dovrebbero essere di livello? Le testimonianze raccontano di compensi irrisori - non che siano purtroppo una novità nel settore - ovvero tra gli 8 e i 12 euro ad articolo. E vengono retribuiti, quando vengono retribuiti, con un versamento PayPal “amici e famiglia” sul conto del giornalista, non serve fatturare o avere la Partita Iva. Non esattamente così regolare dal punto di vista fiscale. Non tutti gli articoli però vengono pagati perché questo dipende dall’insindacabile giudizio del direttore. Giusto per fare un esempio: all’inizio della collaborazione Sanchi richiede due o tre pezzi di “prova” per capire se la persona è adatta allo stile del magazine. Ecco, questi articoli non sono retribuiti e i successivi, se per qualche motivo non piacciono, non vengono pagati. Però è spesso capitato che venissero pubblicati comunque sul sito, ovviamente non a firma del potenziale collaboratore.

"Ho risposto anche io a un annuncio di Life & People Magazine e devo dire che Sanchi sin da subito non mi ha fatto una grande impressione perché era insistente e pretendeva rispondessi al telefono immediatamente per un colloquio, senza nemmeno sprecarsi a chiedere un appuntamento", racconta Claudia (nome di fantasia, ndr) a Today.it. “Dopo essersi raccomandato di non voler perdere tempo e aver denigrato le persone che ha scartato definendo i loro articoli orribili, mi dice di dover fare due articoli di prova e che mi avrebbe detto quanto paga ad articolo nel caso l’avessi superata. Scrivo questi due articoli e lui inizia a propormene altri ma sempre senza menzionare il compenso. Al che gli ho chiesto di dirmi a quanto ammontasse il compenso. Lui mi ha risposto in maniera vaga sostenendo si trattasse di un “rimborso spese”, sui 10 euro a pezzo pagati con PayPal. Ma rimborso di cosa se non del mio tempo? Ma poi, 10 euro per articoli anche abbastanza complessi, per cui ci vogliono anche due ore e mezza o più per la realizzazione, non mi sembra un compenso da giornalista senior, visto che nell’annuncio dice di cercare questo tipo di seniority professionale. Quando ho deciso di comunicargli in maniera educata che non ero più interessata alla proposta, ha risposto insultandomi".

Insomma, data la mole di testimonianze pervenute, quello degli insulti e della prevaricazione sembra un modus operandi ben consolidato per Sanchi, non certo un momentaneo sfogo da stress, che sarebbe comunque ingiustificabile. E visto anche il livello di compensi offerti, forse non vale proprio la pena provare ad avviare una collaborazione con una persona simile, con il rischio di ritrovarsi subissati di improperi e tentativi di contatto a ogni ora del giorno, della sera e del weekend.