Estate 2022 in crociera nel Mediterraneo: boom di prenotazioni

La voglia di viaggiare è finalmente tornata e tante persone si stanno affrettando a pianificare le vacanze estive. Molti stanno pensando a una crociera, visti anche gli elevati standard di sicurezza anti-covid adottati a bordo delle navi. Questo tipo di vacanza attrae non solo “gli irriducibili delle crociere”, ma anche chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di esperienza allettato dalla grande offerta di itinerari, specialmente nel Mediterraneo. “Stiamo avendo un incredibile flusso di domanda per l’estate 2022”, ha dichiarato Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere, in un’intervista a Today.it.

Il turismo sta ripartendo dopo le difficoltà della pandemia. Quali sono le prospettive per il settore crocieristico italiano?

“Il turismo è già ripartito. In questo preciso momento, parlo dei mesi estivi, sta vivendo un vero e proprio boom, frutto a mio parere di due anni di pandemia e quindi di privazioni che hanno non solo fatto tornare la voglia di viaggiare ma l’hanno fatta addirittura esplodere. Le prospettive nel lungo periodo di questa industria sono molto positive, questo è il motivo per cui continuiamo a investire e a costruire nuove navi. Sarà molto importante vedere cosa succede a livello mondiale da ottobre in poi, però in questo momento siamo focalizzati sul cercare di dare le risposte adeguate all’incredibile flusso di domanda che stiamo avendo per l’estate 2022”.

E’ tornata la voglia di viaggiare. Quali sono le crociere più gettonate?

“Per quanto riguarda la nostra industria sicuramente il Mediterraneo è la meta più gettonata. In Italia abbiamo 15 porti di imbarco, abbiamo una disponibilità veramente molto ampia di navi che arriva fino a 15, quindi una gamma pazzesca su base settimanale di prodotti tra cui scegliere. Le cose per noi sono andate talmente forte per l’estate 2022 che abbiamo addirittura annunciato l’arrivo di un’ulteriore nave nel Mediterraneo la MCS Bellissima, questa è la novità assoluta”.

Quali sono i punti di forza di questa nave?

“E’ una nave di nuovissima costruzione, straordinariamente bella: oltre 2.400 camere, una promenade interna di quasi 100 metri, un mega schermo sul soffitto a Led di quasi 480 metri quadri. Tante caratteristiche tecniche, però mi vorrei soffermare su un’altra cosa. Vista l’incredibile domanda di crociere da parte degli ospiti italiani abbiamo deciso che MSC Bellissima a partire dal 12 luglio scalerà ogni settimana il martedì nel porto di Genova, il mercoledì a Livorno e il giovedì a Napoli, e questo per ogni settimana fino ad ottobre, diventando la terza nave MSC che su base settimanale porta a Napoli. Questo è un record: mai MSC aveva avuto durante l’estate 3 navi su base settimanale a Napoli. Quest’anno lo faremo a testimonianza di quanto stia attirando l’industria, quanto stia funzionando il mercato Italia. Mi consenta di ricordare anche quanto sia importante l’indotto che MSC Crociere porta nei porti che decide di toccare con le proprie navi”.

Sempre più famiglie scelgono la vacanza in crociera. Perché? Quali vantaggi offre?

“Il motivo del successo della nostra formula di vacanza sono molteplici. Innanzitutto uno straordinario value for money, cioè rapporto qualità-prezzo perché abbiamo sotto questo profilo veramente una delle migliori offerte che ci siano sul mercato turistico. Questo spiega anche il perché della crescita dell’industria delle crociere negli ultimi 25-30 anni. I motivi poi sono numerosi, legati alla gamma molto ampia di itinerari, al concetto di potersi svegliare ogni giorno in un posto differente senza dover fare o disfare le valigie. In questi ultimi due anni di pandemia anche a livello di sicurezza percepita sul nostro prodotto. Il cliente sceglie la crociera per tutti i motivi che le ho detto, ma anche perché percepisce la crociera come un prodotto particolarmente sicuro in termini di norme sanitarie e protocolli”.

Con il covid è sempre meglio non abbassare la guardia. Quali norme di sicurezza adottate sulle navi?

“Noi siamo stati la prima azienda nell’industria crocieristica a livello mondiale a ripartire, questo lo abbiamo fatto già nell’agosto 2020. In questo momento quello che prevediamo per le nostre navi è che tutti gli ospiti nelle 48 ore prima di salire a bordo facciano un tampone antigenico e siano negativi. Si crea così una bolla sociale che dà la garanzia di stare insieme a tutte persone che nelle ultime 48 ore sono state tamponate e sono negative. C’è un controllo di tutto l’equipaggio su base settimanale e inoltre vengono ammessi a bordo solo ospiti vaccinati o che nei 6 mesi precedenti abbiano avuto il covid. A oggi, i non vaccinati non sono ammessi a bordo delle nostre navi. Cerchiamo di mantenere il livello di sicurezza più alto possibile”.