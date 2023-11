C'è un problema con l'assegno unico alle famiglie

L'assegno unico e universale per i figli a carico lanciato dall'Italia nel 2022 viola le regole europee in quanto ne possono beneficiare solo "coloro che risiedono per almeno 2 anni" nel nostro Paese. Per questo, "si qualifica come discriminazione" nei confronti dei cittadini Ue. È quanto scrive la Commissione europea annunciando l'avanzamento della procedura d'infrazione aperta nei confronti dell'Italia su questa legge.

Bruxelles aveva aperto il caso nel febbraio 2023, con una lettera di costituzione in mora. La risposta dell'Italia è arrivata lo scorso giugno, ma a quanto pare non ha soddisfatto la Commissione. Da qui, l'invio di un parere motivato, il passo successivo della procedura che precede il deferimento alla Corte di giustizia europea ed eventuali sanzioni.

Secondo Bruxelles, l'assegno italiano per i figli a carico non rispetta le norme Ue "in materia di coordinamento della sicurezza sociale" e "di libera circolazione dei lavoratori". In base a queste norme, un cittadino Ue che si trasferisce da uno Stato membro all'altro deve godere degli stessi diritti sociali dei cittadini del Paese in cui si sposta. In particolare, "il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta (...) qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari". La legge italiana, invece, prevede che l'assegno per i figli a carico vada a chi è residente nel nostro Paese da almeno due anni, e solo se il genitore vive nello stesso nucleo familiare dei figli. Per la Commissione, questa è una discriminazione che va eliminata dalla legge. Il governo ha ora due mesi per giustificare il ritardo nell'adeguamento alle norme Ue.

Continua a leggere su Today