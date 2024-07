L'ex leader 5Stelle: "Così ho cambiato vita grazie a un algoritmo"

Ventiquattro ore di riflessione. Nel frattempo Jacopo Berti, 41 anni, già leader del Movimento 5Stelle in Veneto, ha deciso di raccontarsi. E soprattutto di raccontare perché una promessa della politica nazionale come lui oggi collabora con l'ex capo della Cia in Italia, Robert Gorelick, 70 anni, l'ex direttore dell'Aise, i servizi segreti esteri italiani, Alberto Manenti, 72 anni, e con un tabaccaio che non è solo il proprietario di una rivendita di sigarette, Francesco Brancato, 55 anni. Berti, che è stato anche membro dell'organismo che ha espulso dal partito decine di parlamentari 5Stelle, ha risposto alle domande di Ivan Compasso su PadovaOggi, quotidiano della nostra rete di redazioni sul territorio.

"Non c'è nessun James Bond - ride Jacopo Berti -. Io posso parlare di business-intelligence, in ambito privato. Posso fornire report, informazioni, fare analisi di rischio. Il nostro lavoro è quello, attraverso algoritmi e intelligenza artificiale andiamo a processare questi dati che poi gli analisti traducono. C'è molta meno magia di quanto si pensi leggendo i romanzi di Le Carré, o appunto guardando la saga del famoso 007 inglese. Ma la mia vita lo testimonia, ho sempre avuto interesse al tema del contrasto alla criminalità, per questo credo di aver fatto la scelta giusta prendendo questa strada".

I progetti con Gorelick, l'ex capo della Cia

Un ruolo nella nuova vita di Jacopo Berti l'ha avuto un algoritmo, brevettato con l'Università di Padova. "Il nostro focus - spiega Berti, nella foto sotto, a destra, con il governatore del Veneto, Luca Zaia - è utilizzare la ricerca scientifica e le migliori tecnologie al mondo per contrastare l'economia criminale e favorire l'imprenditoria onesta. Questo algoritmo, sviluppato grazie all'intelligenza artificiale, è il migliore al mondo per il contrasto alle infiltrazioni mafiose, chiamiamole così per semplificare. E le imprese italiane concentrate sul contrasto alla criminalità sono, a livello mondiale, le migliori. Le aziende ci cercano perché vogliono essere certe che i soldi, che siano privati o pubblici, magari gestiti come stazione appaltante, non finiscano mai in mano alla criminalità".

Rozes è la start-up che Berti oggi condivide con il prorettore e altri docenti dell'Università di Padova per commercializzare l'algoritmo 007. "L'università attraverso la ricerca riesce a fare una scoperta incredibile: il rischio mafioso è misurabile con la tecnologia. Con il loro ufficio legale danno una licenza al brevetto che viene preso da una società fuori dall'università. Lì nasce lo spin-off, con il trasferimento tecnologico. Quando si entra in un mondo in cui si va a cercare lo sporco, è ovvio che ci si incrocia con chi fa lo stesso".

Quindi nasce il legame con soci importanti come l'ex capo della Cia in Italia? "A un certo punto - risponde Jacopo Berti alla domanda di Ivan Compasso su PadovaOggi - esce un socio e rimane vacante il 5 per cento, che hanno preso loro diventando soci senza ruoli operativi. Hanno investito sul progetto, partecipano al capitale sociale, per loro è un investimento che nasce naturalmente anche da una sinergia".

Così nasce il legame con Francesco Brancato

"Robert Gorelick è stato capocentro della Cia in Italia, lo sanno tutti - continua l'ex leader 5Stelle -. Ha di fatto speso gran parte della sua vita qui. Una persona così capace, che ha ancora voglia di fare un sacco di cose, di sentirsi utile offrendo la sua esperienza, è normale che si collochi nel privato per quelle che sono le sue competenze". Poi c'è il tabaccaio di Palmi, la cui attività principale però è un'altra: "Francesco Brancato è un professionista di altissimo livello. Le loro attività sono di corporate intelligence, che vuol dire preparare relazioni geopolitiche. Forniscono informazioni su opportunità e rischi rispetto a quelli che sono gli scenari internazionali dove magari una società vuole investire. Aiutano le aziende in questi ambiti. Producono relazioni rispetto a opportunità e rischi su questi eventuali investimenti. Forse la sua famiglia ha un tabacchino. Ma stiamo parlando di un professionista riconosciuto. Il rapporto con lui nasce perché loro inizialmente erano nostri clienti, compravano i nostri servizi per fare attività di due diligence".

Tutti insieme nel gioiello dell'Università di Padova, la start-up Rozes: "Il 5 per cento di Rozes lo ha Globintech, ossia Manenti, Gorelick e Brancato - conferma l'ex leader 5Stelle -. Tre professori, Antonio Parbonetti, Michele Fabrizi, Francesco Ambrosini e un ricercatore che ha però lasciato l’università, hanno il 33 per cento. La società di Verona, 3102 srl si chiama, ha il 28,9: loro fanno sviluppo tecnologico, software-house. Io ho il 33 per cento".

E perché ha lasciato una brillante carriera politica? "Chiesero a me per primo di scegliere tra politica e imprenditoria e furono molto rigidi su questo - risponde Jacopo Berti -. Mai essere promiscuo. Potevo anche essere rieletto e coprire altri ruoli, ma io ho fatto la mia scelta. Con il mondo dell’intelligence non c’è mai stato nessun rapporto fino a che ho fatto attività politica e adesso nasce solamente per quello di cui stiamo parlando, che è assolutamente pubblico".