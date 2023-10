Ex Gkn, torna l'incubo licenziamenti: c'è la data

Una nuova, ennesima, doccia gelata per i 185 lavoratori dell'ex Gkn di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. In attesa che il piano di reindustrializzazione del sito venga analizzato dai tecnici del governo, i dipendenti hanno ricevuto la tanto temuta comunicazione ufficiale: il licenziamento scatterà per tutti dal prossimo 1° gennaio.

Ex Gkn, scattano i licenziamenti

Una notizia confermata in una nota da congiunta da Samuele Lodi, segretario nazionale per la Fiom-Cgil nazionale e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze e la Rsu ex Gkn-Qf di Campi Bisenzio: "I licenziamenti trasformano lo stabilimento in un edificio vuoto, a disposizione del mercato immobiliare - si legge nel comunicato sindacale - Era forse l’obiettivo di Borgomeo fin dall’inizio? È arrivato il momento di fare chiarezza su tutta questa operazione, che si è sempre nascosta dietro l'inagibilità della fabbrica, quando in realtà sentenze di Tribunale e le stesse ore di sorveglianza richieste, e in parte pagate dall'azienda, dimostrano il contrario".

"Lo stabilimento non è occupato - prosegue la nota -. È in assemblea permanente ma assolutamente agibile. L'unica soluzione sul tavolo, al momento, è il progetto di reindustrializzazione dal basso elaborato dal collettivo di fabbrica e la costituzione della cooperativa di lavoratori Gff, per la quale sta andando avanti la campagna di azionariato popolare. Per individuare altri investimenti c’è necessità di tempo. A questo punto si rende ancora più necessaria la convocazione presso il tavolo di crisi del Mimit e il ritiro della procedura".

Il tavolo tecnico al Mimit

Una convocazione arrivata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 25 ottobre: una riunione finalizzata alla verifica del progetto industriale stilato dagli operai. La chiamata da Roma è arrivata poco dopo la conferenza stampa avvenuta nella mattina di oggi, venerdì 20 ottobre, in cui Fiom e Rsu hanno chiesto nuovamente la salvaguardia dei posti di lavoro: "Siamo pronti a presentare il nostro progetto ma questo non potrà mai realizzarsi senza la volontà delle istituzioni a un rilancio industriale del sito, con il ritiro dei licenziamenti, la disponibilità ad investire risorse in un consorzio industriale e ammortizzatori sociali che diano il tempo di portare in fondo questo progetto. Tutto questo può deciderlo solo un tavolo di crisi, per questo la convocazione del 25 è un paradosso".

Il nuovo piano industriale

Il piano industriale che gli operai intendono presentare al ministero delle Imprese punta tutto su una riconversione ecologica dello stabilimento, che dovrebbe produrre pannelli fotovoltaici e cargo bike. Il piano elaborato dal Collettivo di fabbrica e la costituzione della cooperativa di lavoratori Gff, è alimentato anche da una campagna di azionariato popolare, che finora ha ricevuto sottoscrizioni di quote per 100mila euro: l'intenzione è quella di rilevare lo stabilimento di Campi Bisenzio o chiedere al governo di concederlo in affitto o in rent-to buy, alla cooperativa dei lavoratori dentro un condominio industriale complessivo per le aziende che lo vorranno abitare. "Chiediamo che l'ammortizzatore sociale - affermano Rsu e Fiom - venga messo a disposizione della cooperativa dei lavoratori, per realizzare un piano che in 10 anni porterebbe un gettito fiscale positivo complessivo di quasi 50 milioni di euro".

