Ex Ilva, è rottura tra governo e Arcelor Mittal: cosa può succedere

Continua il braccio di ferro tra governo e Arcelor Mittal sul futuro dell'ex Ilva. Sarebbero due le strade che l'esecutivo sta valutando per uscire dal momento di impasse: l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione controllata. L'obiettivo è quello di salvaguardare i posti di lavoro e gli impianti, ma nelle ultime ore la proprietà indiana ha fatto sapere di essere disponibile a diluire la propria quota in Acciaierie d'Italia dal 62% al 34%, ma senza mollare la governance. Il destino della più grande acciaieria d'Europa, che adesso rischia la chiusura, tiene banco anche sul piano politico, dove secondo Carlo Calenda si rischia "un nuovo caso Alitalia".

Ex Ilva, le ipotesi del governo

Come detto, il governo Meloni è al lavoro per trovare una soluzione nel breve termine, un'intesa che eviti contenziosi che potrebbero rivelarsi dispendiosi e molto lunghi. La strada dell'amministrazione straordinaria prevede l'arrivo di un commissario e l'apertura di un contenzioso, con l'iniezione di risorse da parte dello Stato che potrebbero allontanare potenziali nuovi investitori. Per questo motivo potrebbe rivelarsi maggiormente percorribile l'ipotesi dell'amministrazione controllata, che permetterebbe di ripartire da zero, ma non senza qualche danno collaterale. La possibilità di optare per una liquidazione volontaria è stata definita "assurda" dal sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci: "Si andrà verso l'amministrazione straordinaria. Poi va iniziato un percorso, è importante il cambio dell'assetto manageriale e il piano industriale".

La posizione di Arcelor Mittal

Dall'altra parte è arrivata la contromossa di Arcelor Mittal, che si è detta "favorevole all’acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio 2022 e in seguito posticipata a maggio 2024". L'azienda si aspetta di poter continuare a esercitare il ruolo di partner industriale di Invitalia, con il medesimo status di controllo al 50% anche a pesi azionari invertiti. A queste condizioni, Arcelor Mittal sarebbe disposta a proseguire la collaborazione con il governo italiano.

Il colosso industriale ha voluto rimarcare la sua posizione: "ArcelorMittal ha investito a oggi in Adi un capitale per 1.870 milioni di euro in equity oltre a più di 200 milioni di euro per acquisto di materie prime ed altre garanzie commerciali. Lo Stato italiano ha investito fino ad ora 1.080 milioni. Il Piano Ambientale è stato portato a termine in linea con quanto previsto negli Accordi di Investimento, con risorse complessivamente impiegate per circa 2 miliardi di euro. Al momento dell’investimento di 400 milioni in Adi da parte di Invitalia, pari al 38% della società, ArcelorMittal ha accettato di condividerne il controllo e la governance al 50% sulla base dell’impegno a erogare misure di supporto pubblico fino alla concorrenza di 2 miliardi di euro. Invece, a oggi, solo 350 milioni di misure pubbliche sono state erogati da Invitalia e dal governo italiano"

Il dibattito politico

Il futuro dell'ex Ilva accende il dibattito politico sui social. Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso la sua preoccupazione con un post su X (ex Twitter): "l governo Meloni non ha alcuna responsabilità sulla crisi di Ilva. La crisi di Ilva nasce quando è stato fatto saltare un accordo blindato, siglato a seguito di una gara europea, prima confermato e poi disfatto da Conte e compagni. La scelta successiva di fare una società con Mittal senza vincoli e paletti blindati è stata una follia".

Timori evocati da Calenda anche durante la trasmissione Zapping su Rai Radio Uno: "Il Pd dice che l'acciaio ora torna allo Stato? Una beata idiozia. I governi del Pd hanno fatto la gara per portarla a un investitore privato, lo Stato che fa l'acciaiere in un mercato ipercompetitivo non funziona e si finisce come Alitalia. È la stessa identica storia". Accuse rispedite al mittente dal capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli: "La situazione di oggi è figlia della madre di tutti gli errori, ossia la scelta, mai sufficientemente spiegata dalla coppia Renzi-Calenda, di assegnare lo stabilimento produttivo alla cordata con capofila Arcelor Mittal". Intanto, da Palazzo Chigi fanno sapere le organizzazioni sindacali saranno convocate dall'esecutivo per il pomeriggio di domani, giovedì 11 gennaio.