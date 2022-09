Le tasse non pagate dai colossi dell'energia: aperta un'indagine sugli extraprofitti

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico. Sulla questione Verdi e Sinistra Italiana avevano presentato un esposto che ipotizzava i reati di evasione fiscale e frode per le "tasse non pagate dai colossi energetici". La Procura, secondo quanto si apprende da fonti legali, nell'ambito dell'apertura dell'indagine ha chiesto alla guardia di finanza un'informativa.

Verdi e Sinistra italiana hanno presentato un report al procuratore Francesco Lo Voi nelle scorse settimane sottolineando la forte differenza tra il prezzo d'acquisto del gas da parte delle società energetiche con i contratti pluriennali e quello a cui viene venduto. L'esposto cita i profitti registrati dall'Eni nell'ultimo trimestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 per "trovare conferma degli enormi utili che si sono generati". Si chiedeva alla Procura "di aprire un'indagine per verificare" se "siano stati commessi reati di evasione e frode fiscale" e di valutare "il sequestro preventivo delle somme evase", qualora sia accertata l'irregolarità.

Il contributo straordinario chiesto alle imprese energetiche era stato difeso con forza al premier Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini. "Il Governo - ha rivendicato Draghi in quell'occasione - non ha mai aumentato le tasse, con la sola eccezione delle tasse sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Queste aziende, come dicevo ora per i produttori di rinnovabili e per altri comparti, hanno registrato utili senza precedenti solo a causa dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili. Un aumento che, allo stesso tempo, penalizza la maggioranza di cittadini e le imprese. E' stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più. Ed è essenziale che lo facciano, invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli viene chiesto".