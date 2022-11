Dopo Twitter tocca a Facebook: "Migliaia di licenziamenti"

Non solo Twitter. Secondo il Wall Street Journal, Meta (Facebook, Instagram) prevede di licenziare migliaia di persone a partire da questa settimana. L'azienda guidata da Mark Zuckerberg conta circa 87.000 dipendenti in tutto il mondo. La decisione sarebbe legata ai piani di licenziamento varati da altre diverse società tecnologiche, in risposta alla crisi economica, e arriva dopo i massicci licenziamenti varati in Twitter dal nuovo proprietario Elon Musk. L'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì prossimo.

Potrebbe essere questo il piano di tagli più corposo del settore da anni a questa parte, dopo la rapida crescita dell'industria durante la pandemia. I funzionari dell'azienda hanno già detto ai dipendenti di cancellare i viaggi non essenziali questa settimana.

Dopo aver licenziato circa metà del suo personale, Twitter intanto sta ricontattando decine di ex dipendenti chiedendo loro di tornare: alcuni sarebbero stati cacciati via email per errore, altri prima che la direzione si rendesse conto della loro indispensabilità. Elon Musk ha poi annunciato una stretta sugli account falsi: "Twitter deve diventare di gran lunga la più accurata fonte di informazioni sul mondo. Questa è la nostra missione", ha twittato.