Facebook in Italia licenzierà 1 dipendente su 6

Nelle scorse ore Mark Zuckerberg, numero 1 di Meta (società che controlla Facebook, Whatsapp e Instagram), ha annunciato in tutto il mondo 11mila esuberi. Si tratta del più grosso piano di tagli al personale della storia dell'azienda. "Peggioramento delle condizioni macroeconomiche e geopolitiche" e "crescita della concorrenza", in particolare quella di Tik Tok, hanno ridotto i numeri di Meta che ora deve fronteggiare un inedito e consistente calo dei ricavi rispetto agli anni passati.

L'Italia non è indenne. E in particolare gli uffici di piazza Missori a Milano. In città sono concentrati i 127 dipendenti di Facebook Italy Srl, succursale italiana della multinazionale. Secondo quanto appreso da MilanoToday, in 22 tra questi 127 potrebbero essere accompagnati alla porta dall'azienda.