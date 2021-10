Facebook promette 10mila posti di lavoro in Europa grazie al "metaverso"

Facebook ha deciso di investire in Europa, Italia compresa, con un piano che prevede la creazione di diecimila nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Le nuove posizioni lavorative saranno tutte dedicate al "metaverso", cioè alla piattaforma tecnologica del futuro, secondo il colosso statunitense di Menlo Park: un insieme interconnesso di esperienze che coinvolge sia il mondo digitale che quello fisico.

Facebook e il metaverso: 10mila posti di lavoro in Europa

"Ha il potenziale di aiutare a sbloccare l'accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche", spiegano Nick Clegg, vice presidente Global Affairs, e Javier Olivan, vice presidente Central Product Services. Ma che cos'è il metaverso? Il termine è stato usato per la prima volta da Neal Stephenson nel romanzo "Snow Crash", un classico del genere cyberpunk pubblicato nel 1992. Oggi è considerata la nuova frontiera di Internet: si tratta di un nuovo grande mondo virtuale dove gli utenti, con i loro avatar, vivono esperienze interattive multimediali. Una sorta di evoluzione del fenomeno Second Life, su cui stanno già puntando i colossi del 'gaming'.

"Il metaverso si basa sull'idea che rafforzando la sensazione di "presenza virtuale", l'interazione online può diventare molto più vicina all'esperienza che si ha con le interazioni di persona. Il metaverso ha il potenziale di aiutare a sbloccare l'accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche. E saranno gli europei a plasmarlo fin dall'inizio".

Già alcuni mesi fa Mark Zuckeberg aveva anticipato di voler investire in questo settore e un primo passo di Facebook verso il metaverso può essere considerato lo strumento "Horizon Workrooms" che permette di lavorare in un ambiente virtuale condiviso in cui si interagisce con il movimento delle mani. Da Facebook spiegano che questo investimento "è un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo. L'Europa è estremamente importante per Facebook". "Una delle più urgenti priorità - aggiungono - è quella di trovare ingegneri altamente specializzati, per questo una campagna di reclutamento avverrà in tutta la regione".

Luca Colombo, country director di Facebook Italia, ha commentato: "È un voto di fiducia nella forza dell'industria tecnologica e nel talento europeo, anche qui in Italia. Facebook è all'inizio di un percorso entusiasmante per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro e saranno i talenti europei a plasmarla fin dall'inizio".

Saranno coinvolti sviluppatori, aziende, creator e politici. "Ha un ruolo importante da svolgere nel definire le nuove regole di internet - osserva Facebook rivolgendosi all'Ue -. I politici europei sono in prima linea nell'aiutare a includere valori europei come la libertà di espressione, privacy, trasparenza e i diritti delle persone, nel funzionamento quotidiano di internet. Facebook condivide questi valori e nel corso degli anni abbiamo intrapreso azioni significative per sostenerli". L'azienda spera quindi "nel completamento del Mercato unico digitale per sostenere ulteriormente gli attuali punti di forza dell'Europa, così come la stabilità sui flussi di dati internazionali che sono essenziali per una fiorente economia digitale".