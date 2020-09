Le false mail dell'Agenzia delle Entrate: ''Non aprite gli allegati, cestinatele subito''

I truffatori online non si fermano mai. L'ultimo tentativo di pishing a danno dei contribuenti italiani arriva attraverso una falsa mail riconducibile all'Agenzia delle Entrate.

Propio l'Agenzia, come si legge in una nota pubblicata sul sito web dell'istituto, si è detta estranea a questi messaggi, consigliando agli utenti di cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell'intestazione la dicitura 'Il direttore dell'Agenzia' o 'Gli organi dell'Agenzia' e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare ''alcune incoerenze'' emerse ''dall'esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva''.

Le email, infatti, non provengono dall'Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate. L'Agenzia, prosegue la nota, raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli.

Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.