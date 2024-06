8xmille: la farmacia solidale della Caritas diocesana di Oristano è un gesto d'amore per la comunità

La nuova campagna dedicata all’8xmille, partita solo da poche settimane, sottolinea la relazione forte e significativa tra la vita quotidiana dei cittadini e le opere della Chiesa cattolica, attraverso la metafora dei gesti d’amore: piccoli o grandi che siano, essi non fanno sentire bene solo chi li riceve, ma anche chi li compie. Un esempio di questi gesti caritatevoli ce lo testimonia l’attività del servizio farmaceutico della Caritas diocesana dell'Arcidiocesi di Oristano, attivo da oltre dieci anni, che si fonda sul servizio gratuito e caritatevole di chi opera e sul sostegno, appunto, dei fondi 8xmille.

La povertà farmaceutica

La povertà sanitaria e farmaceutica è aumentata dopo gli anni della pandemia, questo perché i poveri sono sempre più poveri anche nella nostra Arcidiocesi. Tante persone in condizioni di povertà, infatti, non riescono ad acquistare i medicinali da banco, cioè quelli che non necessitano della prescrizione medica, proprio perché non hanno risorse economiche. I poveri sono perlopiù sardi ma anche persone extracomunitarie, stranieri, europei. Tante le famiglie e gli anziani indigenti, che non hanno i soldi per acquistare i medicinali da banco, panni per l’incontinenza, o i pannolini per i neonati.

L'aiuto della farmacia solidale della Caritas diocesana

Da oltre dieci anni la farmacia solidale della Caritas diocesana, offre un valido aiuto a quanti vivono in miseria. Il servizio ha come fondatore il dott. Sergio Caddeo, farmacista in pensione, ecco il suo racconto:

"Ero ancora titolare di una farmacia quando mi ero reso conto della difficoltà economica che molte persone avevano per acquistare medicinali da banco di cui potevano aver bisogno. Con l’aiuto di qualche collega cercavamo di aiutare queste persone. Ciò mi spinse a pensare di attivare una farmacia solidale per le esigenze delle persone più povere. Verso la metà degli anni 2000, ne parlai con l’allora direttrice della Caritas, Giovanna Lai, che mi mise in contatto con l’arcivescovo Ignazio Sanna. Da mons. Sanna ottenni carta bianca per organizzare l’iniziativa. Presi prima di tutto contatto con la Caritas di Cagliari, dove il servizio era già operativo per capire come era organizzato. Espletati tutti gli aspetti burocratici e legali, la farmacia solidale iniziò ad essere operativa, grazie alla donazione dei medicinali da parte di tanti farmacisti. Ovviamente, trattandosi della distribuzione di farmaci, era indispensabile la presenza del farmacista.

Nel frattempo, si era sparsa la voce e molti colleghi dei paesi limitrofi offrirono farmaci, prodotti per l’igiene, pappe, omogeneizzati, pannolini. All’epoca la farmacia solidale era operativa il mercoledì, dalle 10 alle 12 e me ne occupavo personalmente. Poi per ragioni personali ho dovuto rallentare con le presenze. Fortunatamente la farmacia solidale può contare, attualmente, della presenza di altri colleghi". Tra i colleghi farmacisti è presente la dott.ssa Anna Piras, farmacista in pensione: "faccio parte dell’Unitalsi e nel 2020, quando era iniziata la pandemia, Giovanna Lai, dato che iniziava a mancare il personale volontario, mi chiese di poter collaborare".

La distribuzione dei farmaci

"Per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci - prosegue -, si continuava nonostante la pandemia. I farmaci, però, venivano distribuiti all’esterno della struttura proprio per via delle misure anti Covid. Adesso il servizio è nuovamente operativo all’interno dei locali della Caritas. Molti di coloro che vengono per la richiesta di un farmaco, hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati. Chi riceve fa accomodare le persone, e le mette a proprio agio; questo permette l’interazione". La farmacia solidale della Caritas diocesana conta anche della presenza di un medico in pensione, la dott.ssa Maria Grazia Carta: "ero un medico di medicina generale - afferma - e, quando nel 2015 sono andata in pensione, ho pensato di collaborare all’interno di questo servizio. Facevamo, insieme ad altri colleghi, ambulatorio una volta alla settimana il mercoledì, sia al mattino che nel pomeriggio. Le persone che venivano per i viveri, se avessero avuto necessità di farmaci, si sarebbero rivolte anche per una consulenza medica. Quando ho iniziato la mia collaborazione, i farmaci venivano donati, oppure acquistati direttamente dalla Caritas. Tra i farmaci c’erano e ci sono: antipiretici, mucolitici, sciroppi per la tosse, panni per adulti e bambini, detergenti particolari per bambini e adulti, per chi ha, per esempio particolari allergie. Adesso siamo presenti tutti i giorni e siamo in tre".

Migliorarsi sempre

La farmacia solidale punta sempre a migliorarsi e a dotarsi di nuovi strumenti, come spiega don Maurizio Spanu, direttore della Caritas diocesana: "Dentro la progettazione dell’8xmille prevediamo l’acquisto di un computer, abbiamo pensato a un sistema citofonico interno e a un software più idoneo per la gestione dei farmaci. Tengo a precisare che i farmaci vengono acquistati grazie al contributo dell’8xmille, oppure ci vengono dati attraverso il Banco Farmaceutico Nazionale a cui siamo iscritti. In futuro speriamo di attivare uno sportello medico infermieristico per offrire a chi ne ha bisogno un servizio che non sia solo finalizzato alla distribuzione di medicinali. Vogliamo essere un segno della presenza in questo ambito. Infine, voglio ricordare che, tra i farmacisti, possiamo contare della presenza della farmacista in pensione Giuseppina Secchi e di quella del dott. Sergio Caddeo, corresponsabile del servizio".

Articolo di Franca Mulas. Fonte: Settimanale diocesano L'Arborense, numero 18 - 19 maggio 2024.