Approvato bilancio 2021 Atlantia: ricavi a 6,4 miliardi di euro, utile a +600 milioni

Si è riunita nelle scorse ore l'assemblea dei soci di Atlantia. Il 2021 è stato un anno di profonda trasformazione per Atlantia, connotato da "scelte strategiche e da una significativa revisione delle attività e degli obbiettivi di medio lungo termine del gruppo", si legge in una nota. Il percorso realizzato ha posto le basi "valoriali, di business e organizzative per la nascita di una nuova Atlantia, fortemente focalizzata sul fronte della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica in campo infrastrutturale, unitamente ai suoi business strategici (autostradale, aeroportuale, servizi per la mobilità)", prosegue lo scritto.

I risultati

I ricavi del gruppo, pari a 6,4 miliardi di euro, registrano un incremento di 1,1 miliardi di euro (+22% rispetto al 2020) mentre l’EBITDA pari a 4 miliardi di euro si incrementa di 1 miliardo di euro (+31% rispetto al 2020). Il 2021 si chiude con un utile di pertinenza del gruppo di 0,6 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 8,1 miliardi di euro e l’indebitamento finanziario netto complessivo risulta pari a 35,3 miliardi di euro (39,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2020).

E' stata decisa la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2021 pari a euro 0,74 per azione con il voto favorevole del 98,78% dell'assemblea. A seguito di una consultazione dei soci mai realizzata in precedenza sul mercato italiano, l’assemblea ha espresso parere favorevole, con il 98,22% del capitale sociale rappresentato in assemblea, sul Climate Action Plan (“Cap”) di Atlantia. Il Climate Action Plan definisce la strategia di lungo termine della società in relazione alla transizione energetica dei trasporti e dell’eco-sistema della mobilità indicando i target di riduzione delle emissioni dirette a breve, medio e lungo termine che prevedono -50% di emissioni dirette nette entro il 2030 (vs 2019) e il loro totale azzeramento entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all’Accordo di Parigi. Tali target sono stati definiti in linea con le principali evidenze scientifiche per limitare l’innalzamento della temperatura terrestre entro 1,5 gradi e sono stati sottoposti al processo di validazione da parte di Science Based Target Initiative.

Le nomine

Il Consiglio ha nominato Carlo Bertazzo quale amministratore delegato e direttore generale della società, confermando i poteri già attribuiti in relazione al precedente mandato, nonché conferito alcune deleghe esecutive al presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e security aziendale. Il Consiglio ha inoltre confermato – previo parere favorevole del Collegio sindacale – Tiziano Ceccarani cfo, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e Claudia Ricchetti, general counsel, quale segretario del Cda. Il nuovo CdA, nominato dall’assemblea, quindi, risulta così composto: Maurizio Basile, Carlo Bertazzo, Christian Coco, Anna Chiara Invernizzi, Maria Leddi, Andrea Mangoni, Valentina Martinelli, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, Jean Mouton, Elisabetta Ripa, Nicola Verdicchio (tratti dalla lista presentata dal Socio Sintonia spa, titolare del 33,1% del capitale sociale, che ha conseguito il voto favorevole del 61,73% del capitale rappresentato in assemblea), Dario Frigerio, Giuseppe Guizzi, Licia Soncini (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di Società di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali, titolari di circa l’1,228% del capitale sociale, che ha conseguito il voto favorevole del 37,79% del capitale rappresentato in assemblea). L’assemblea ha inoltre nominato l’ambasciatore Giampiero Massolo quale presidente del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole del 99,57% del capitale rappresentato in assemblea.