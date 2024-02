Ferrari da record: premio ai dipendenti fino a 17mila euro, ma ad una condizione

Un bilancio splendente nel 2023. Nel giorno del clamoroso annuncio dell'accordo con Lewis Hamilton a partire dal 2025, Ferrari ha comunicato di aver chiuso lo scorso anno con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di un miliardo, in crescita di un corposo 34% sul 2022. Il margine annuale dell'Ebitda (il margine operativo lordo, un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa) è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello.

I ricavi netti della società del gruppo Exor della famiglia Elkann-Agnelli sono stati pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell'anno precedente, con consegne totali di auto pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022. È festa anche per i lavoratori del Cavallino rampante: i 5mila dipendenti di Ferrari in Italia quest'anno riceveranno un premio di competitività fino a 13.500 euro. Il prossimo anno il valore massimo di questo bonus potrà arrivare a circa 17mila euro. Ad una condizione, però. Il premio di produttività, infatti, sarà commisurato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un'assenza durante l'anno.

"Anche quest'anno, come il 2022 che fu un anno record, Ferrari eroga un premio ai suoi dipendenti tra i più alti che la casa di Maranello ha mai erogato", hanno sottolineato in una nota il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il segretario Fim Cisl Emilia centrale Giorgio Uriti. "Grazie al rinnovo del premio di competitività 2024 - hanno aggiunto i sindacalisti - ad aprile al via la partecipazione grazie all'azionariato diffuso", con l'erogazione di azioni del Cavallino ai lavoratori. Per il 2023, in caso di zero ore di assenza, i dipendenti della scuderia hanno potuto incassare un bonus da 13.161 euro, mentre per il segmento auto sportive si sale oltre i 13.500 euro. Da una a 64 ore di assenza è comunque garantito il 100% del premio (12.300 euro per i dipendenti della scuderia e 12.625 euro per il segmento delle auto sportive).

"Un grande risultato frutto di un lavoro di squadra, innovazione, relazioni sindacali avanzate che permetteranno di lavorare e guardare con fiducia alle sfide che Ferrari affronterà nel 2024", hanno evidenziato Uliano e Uriti.