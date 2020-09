La Ferrero premierà con 2100 euro (lorde) i propri dipendenti

Semila lavoratori della Ferrero riceveranno un premio di produzione di circa 2100 euro lordi. Questo l'accordo siglato dall'azienda di Alba e i sindacati. Nella busta paga di ottobre tutti i dipendenti degli stabilmenti italiani della Ferrero – ad esclusione dei dirigenti – troveranno la somma, il cui importo è determinato dall'andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento /area.

L'importo quindi sarà differente a seconda delle varie sedi. I dipendenti dello stabilimento di Alba riceveranno un incentivo pari a 2.105,97 euro lordi, quelli di Balvano riceveranno 2.127,74 euro, quelli di Pozzuoli 2.136,03. I membri dello staff percepiranno un bonus da 2.106,28 euro mentre chi lavora nelle aree e depositi troverà in busta paga 2.029 euro lordi.

L'intesa è stata siglata nel corso di un incontro in video conferenza in cui azienda e sindacati hanno esaminato gli andamenti gestionali aziendali e determinato la cifra del plo (premio legato ad obiettivi) per l'esercizio 2019/2020.

La Ferraro e i sindacati hanno espresso in una nota "piena soddisfazione per i risultati conseguiti in un esercizio particolarmente difficile e complicato a causa degli effetti della pandemia e riconoscono il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali", così come "per le iniziative attuate in tutte le sedi aziendali per fronteggiare l'emergenza Covid19 "che hanno consentito a tutti i lavoratori del Gruppo di lavorare in piena sicurezza e garantire la continuità dell'attività produttiva, la piena funzionalità del network logistico e un'efficace azione di presidio del mercato".