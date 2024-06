Alkemy fuori da Piazza Affari: con Retex l'obbiettivo dei 500 milioni

Un’altra società si prepara a lasciare il listino di borsa italiano. Dopo le operazioni su Tod’s (lusso), Saras (petrolio), Ivs (distributori automatici), Salcef (manutenzioni ferroviarie), Saes Getters (tecnologia) ora è il momento del marketing digitale per le aziende con l’offerta pubblica di acquisto che dovrebbe portare fuori da Piazza Affari la Alkemy, una azienda nata nel 2012 a Milano grazie all’impulso del presidente Alessandro Mattiacci che proveniva dalla digital company Jakala, affiancato poi dall’amministratore delegato Duccio Vitali con un passato nella società di consulenza Bain & capital.

A lanciare l’opa su Alkemy, che ha fatturato 28 milioni di euro (+1,3%) nel primo trimestre del 2024 riportando un leggerissimo utile netto, è la Retex, una sua concorrente di proprietà di un fondo d’investimento diretto da Fsi sgr. Che meno di un mese fa ha annunciato di aver investito 100 milioni di euro proprio in Retex per sostenerne la crescita anche tramite acquisizioni con l’obiettivo di creare un gruppo da 500 milioni di ricavi a livello consolidato. Fsi è un fondo una volta ancorato a Cassa depositi e prestiti, ma da un paio d’anni indipendente. È specializzato nella tecnologia e guidato da Maurizio Tamagnini, banchiere d’affari per 20 anni nell’americana Merrill Lynch e poi vice presidente del consiglio di sorveglianza di St Microelectronics.

Opa Alkemy: 12 euro per ogni azione

Retex ha fissato il valore di opa a 12 euro per ogni azione Alkemy, un valore all'incirca pari a quello della quotazione in borsa del 2018. Questo livello, pur essendo il 20% superiore alle ultime quotazioni del titolo non ha ricevuto l’apprezzamento di tutti i soci. Tra questi l’importante finanziere Giovanni Tamburi - presidente di Tip - che ha fatto sapere essere troppo basso. Si vedrà se sarà accontentato con un rilancio. C’è da dire, in ogni modo, che dopo i tiepidi conti del primo trimestre dell’anno gli analisti finanziari si erano raffreddati sulle prospettive della società.