Amplifon compra una catena di negozi negli Usa da 20 mln di dollari di fatturato

Il gruppo Amplifon, uno dei maggiori distributori mondiali di apparecchi acustici e quotato alla borsa di Milano, rafforza la sua presenza negli Stati Uniti acquisendo una catena di 50 negozi che operano in quattro stati del grande paese americano e che hanno un fatturato di circa 20 milioni di dollari. I punti di vendita hanno insegna “Miracle-Ear”, il marchio con il quale la società milanese opera negli Usa ma erano gestiti in franchising. Post acquisizione, invece, entreranno a far parte della rete gestita direttamente dalla società acquirente. Che rafforza così la sua presa sulla rete vendita di quello che è il primo mercato al mondo per gli apparecchi acustici.

“Questa acquisizione è un nuovo importante passo nel percorso di ulteriore accelerazione della nostra crescita nel mercato americano. L’operazione si inserisce perfettamente nel nostro modello di business negli Stati Uniti, caratterizzato dallo sviluppo di una importante rete di negozi diretti che opera in sinergia con il nostro storico e comprovato business in franchising”, ha commentato Enrico Vita, amministratore delegato del gruppo.

Negli Stati Uniti Amplifon è forte di una rete complessiva di 1.550 punti di vendita su 1.800 negozi di tutta la regione delle Americhe che comprende anche Canada, Argentina, Cile, Messico, Panama, Ecuador e Colombia. Grazie all’acquisizione i negozi diretti in quest’area sono saliti a 350.

Nei primi nove mesi del 2023 la regione delle Americhe ha riportato un fatturato di 321 milioni di euro, ovvero il 20% dei ricavi totali che sono stati di 1,64 miliardi di euro. La regione Emea - Europa, Medio Oriente, Africa - nella quale è inserita l’Italia, ha riportato ricavi per 1,06 miliardi di euro. Nel nostro paese i punti di vendita Amplifon sono circa 800 tra diretti e franchising, quota che raggiunge i 9.500 in tutto il mondo. I risultati dell’intero 2023 saranno presentati il prossimo 7 marzo.