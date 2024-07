Per i bancari aumento di 435 euro al mese e meno ore di lavoro

Arriva il nuovo contratto per il credito cooperativo. Tra la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), le altre organizzazioni sindacali e Federcasse è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aree professionali e dei quadri direttivi del credito cooperativo. Un testo che interessa circa 36.500 lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 220 Bcc, delle capogruppo, delle società e degli enti di sistema.

La firma dell'accordo arriva al termine di un'intensa trattativa durata quattro mesi, dopo la presentazione della piattaforma rivendicativa a Federcasse il primo marzo scorso e arrivata a compimento dopo dieci incontri nelle prime ore di martedì 9 luglio. Il contratto, che era scaduto a fine 2022, avrà valenza fino al 31 dicembre 2025.

Gli aumenti

È stato definito un incremento economico in busta paga di 435 euro medi mensili che recuperano l'inflazione e riconoscono la produttività del settore, con il primo versamento di 300 euro a settembre 2024 e due successive tranche di 60 euro a gennaio 2025 e di 75 euro a gennaio 2026. Previste inoltre l'erogazione una-tantum di 1.200 euro quale recupero di arretrati da corrispondere nel mese di luglio e un'indennità cash-less di 80 euro per addetti al supporto per apparecchiature automatizzate in filiali sprovviste di servizio cassa tradizionale. Con il nuovo contratto è poi stata introdotta una riduzione dell'orario di mezz'ora alla settimana, a parità di stipendio. Innovati ed aggiornati anche molti aspetti normativi per un rinnovo coerente con il mutato contesto di settore.

Il contrasto alla "desertificazione bancaria entra come obiettivo comune all'interno del contratto di categoria", segno tangibile dell'attenzione che "il credito cooperativo riserva a questo preoccupante fenomeno: nell'ambito dell'organismo nazionale sull'impatto delle nuove tecnologie e digitalizzazione verranno individuate specifiche misure organizzative per i territori a rischio desertificazione bancaria", si legge in una unota. Forte richiamo in questo rinnovo contrattuale alla partecipazione, con l'impegno comune a individuare le migliori e più efficaci forme di coinvolgimento attivo delle lavoratrici e dei lavoratori nella vita dell'azienda.

"Il determinato impegno della segreteria nazionale della Fabi, dei coordinatori di gruppo e della delegazione trattante è stato centrale e protagonista nel percorso negoziale e ha condotto in porto le giuste rivendicazioni e le legittime aspettative espresse dalla piattaforma, portando alla sottoscrizione del contratto nazionale che guarda al futuro del settore e ne mantiene i tratti distintivi garantendo al tempo stesso il presidio delle garanzie e tutele economiche e normative per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del credito cooperativo", commenta Luca Bertinotti, segretario nazionale della Fabi