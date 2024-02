Com'è andato il 2023 per Mediolanum: utili per oltre 800 milioni e dividendo in crescita

Bilancio 2023 molto positivo per Banca Mediolanum, l’istituto che vede le famiglie Doris e Berlusconi quali maggiori azionisti. La banca milanese, quotata in borsa a Piazza Affari, ha chiuso l’esercizio con un utile netto consolidato di 821,9 milioni di euro, in aumento del 62% rispetto al 2022. Un risultato raggiunto grazie a un margine di contribuzione - l’equivalente dei ricavi netti - salito del 30% a 1,77 miliardi di euro. All’interno del margine di contribuzione il margine d’interesse (la differenza tra i ricavi da prestiti e il costo della raccolta dei depositi) è salito dell’85% a 752 milioni di euro sull’onda della crescita dei tassi della Bce mentre le commissioni nette hanno raggiunto 1,03 miliardi di euro, in crescita del 6 per cento. L’aumento delle commissioni è dovuto al “positivo andamento dei mercati e del significativo contributo della raccolta netta gestita” ha spiegato la società.

Dividendo a +40%, ma risparmio gestito in calo

Se il conto economico è stato brillante, tanto da portare il consiglio d’amministrazione a proporre un dividendo totale di 0,7 euro per azione (+40% rispetto al quello relativo del 2022 e pagato in due tranches), la raccolta di risparmio dello scorso anno ha avuto invece un andamento meno effervescente. La raccolta netta totale è stata positiva per 7,13 miliardi di euro, ma in diminuzione del 14% rispetto a quanto fatto nel 2022, mentre il dato relativo al solo risparmio gestito (fondi d’investimento) ha visto un calo del 33% a 4 miliardi di euro. I flussi netti sono stati pur sempre positivi ma meno del 2022. In ogni modo, segnala la società, sono in controtendenza con tutto il mercato che ha visto un deflusso netto per 20,5 miliardi.

Liquidità gestita a 118 miliardi

Il totale della liquidità dei clienti gestita e amministrata da Mediolanum ha raggiunto i 118,07 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al 31 dicembre 2022 grazie anche all’aumento di listini di borsa.

Parlando della generosa remunerazione degli azionisti l’amministratore delegato del gruppo Massimo Doris ha una visione ottimistica. L’attuale livello - 0,7 euro per azione - può “non solo essere mantenuto ma anche incrementato". Massimo Antonio Doris ha anche rassicurato sui rapporti con l’altro socio forte Fininvest nel dopo Berlusconi, definendo “ottimi” quelli con gli eredi dell’ex presidente del Consiglio.