Piazza Affari sta diventando una nanoborsa: piccole quotazioni e grandi fughe

La Borsa di Milano sembra essere diventata il mercatino dei piccoli. Basta guardare alle società che si sono quotate nel 2024, dopo la marcia indietro di Golden Goose. Sono 8 e sono sbarcate tutte sul listino European Growth Market (Egm), quello delle piccole e medie imprese (soprattutto piccole) dove le ammissioni sono semplici e poco costose, e dove spesso si ha l’impressione che la vigilanza sia carente. Fin troppo, visti i casi di clamorosi tracolli come Italian Indipendent di Lapo Elkann, Visibilia Editore della ministra Daniela Santanchè, Meglioquesto dell’ex patron della Reggina Felice Saladini o di Bio-on che prometteva la rivoluzione nel mondo delle plastiche, per citare solo alcuni casi che hanno fatto perdere tutto agli investitori portando anche a inchieste penali.

Crac forse evitabili

Crac forse evitabili con regole più stringenti e un controllo più incisivo della Consob, la commissione che vigila sui mercati finanziari. Ma la filosofia dell’Egm è questa: ammissioni facilitate e nessun limite alla grandezza delle imprese, col risultato ci si ritrova con un mercato di un paio di centinaia di aziende che capitalizzano 9-10 miliardi di euro in totale, ovvero 50 milioni di euro di media, con società che capitalizzano anche 2 o 3 milioni di euro. Un ristorante ben avviato a Milano vale decisamente di più. D’altronde spesso si tratta di scommesse più che di aziende, o di attività senza grandi orizzonti di sviluppo futuri come concessionarie di auto o rivendite di barche, piccole società di servizi.

Sia chiaro, ben vengano le quotazioni in borsa anche di piccole imprese nel mercato loro dedicato, ma quando sono le uniche forse è il caso di interrogarsi sulla capacità del nostro sistema di attirare capitali e risparmio. Il perché è nei numeri: in 200, si diceva, valgono una decina di miliardi di euro, ovvero quanto la sola Recordati, l’azienda farmaceutica quotata sul listino principale milanese e che potrebbe essere messa in vendita dal fondo di private equity inglese Cvc Partners nei prossimi mesi. E qui si apre un’altra riflessione sull'"universo" italiano.

Recordati l'ennesima grande azienda che se ne va

Recordati potrebbe essere una delle prossime società a lasciare Piazza Affari se chi comprerà il pacchetto di controllo vorrà lanciare un’offerta pubblica di acquisto (opa) finalizzata a delistare il titolo. E sarebbe l’ennesima grande azienda a lasciare il nostro listino. Solo quest’anno hanno deciso in questo senso il gruppo Tod’s di Diego Della Valle che ce l’ha fatta al secondo tentativo, la Saras dei Moratti che è stata venduta alla multinazionale svizzero-olandese Vitol, i distributori automatici Ivs acquisiti da Lavazza, Salcef (manutenzioni ferroviarie), Saes Getters, storica società della tecnologia, quotata da decenni.

Nel 2023 ha lasciato Piazza Affari dopo un’opa DeaCapital, il braccio finanziario della DeAgostini e Autogrill, tra le (tante) altre. E poi il colosso dell’immobiliare Covivio degli eredi di Leonardo Del Vecchio, i trattori della Cnh del gruppo Agnelli - Elkann, il fondo biomedicale BB Biotech che hanno scelto di andare in quotazione su altri listini. Hanno scelto di accasarsi laddove ci sono più operatori, più liquidità e più scambi. Essenziali affinché abbia senso una quotazione.

In questi giorni i lavoratori di Borsa Italiana hanno deciso uno sciopero che si svolgerà il 27 giugno per protestare contro il "disinvestimento costante, sistematico e complessivo dall'Italia" della proprietà francese Euronext e hanno dichiarato di temere tagli ai posti di lavoro. Come dargli torto, numeri e fatti alla mano.