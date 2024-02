Campari a quasi 3 miliardi di ricavi nel 2023, utili a 300 mln: boom dell'aperitivo Aperol

Quasi tre miliardi di euro di ricavi per Campari nel 2023. Una cifra che permette al gruppo fondato a Milano di tallonare a distanza sempre più ravvicinata le maggiori società mondiali del settore dei superalcolici. Per la precisione, l’asticella del fatturato consolidato si è fermata a 2,92 miliardi di euro, in crescita dell’8,2% sul 2022. Una performance che avrebbe potuto essere più rotonda se la società non avesse dovuto subire un effetto cambio sfavorevole verso un po’ tutti i mercati mondiali di presenza.

Aperol: vendite +23%

Questa performance è stata guidata innanzitutto dal portafoglio dei brand internazionali della società e tra questi spicca l’aperitivo italiano Aperol, le cui vendite sono crescite lo scorso anno del 23% grazie innanzitutto all’aumento dei consumi in Italia nonché in Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Bene anche l’altro storico aperitivo italiano, il Campari che ha visto salire le vendite del 10 per cento. In calo, invece, le vendite del liquore francese Grand Marnier, con un calo del 16% dovuto, spiega la società, un andamento sfavorevole negli Stati Uniti. Molto bene anche la tequila a marchio Espolon che è cresciuta del 35%: una performance che ha fatto decidere al gruppo guidato dall’amministratore uscente Bob Kunze-Concewitz di puntare su questo marchio con decisione nel 2024 allargando la sua distribuzione a livello mondiale.

L’utile netto di competenza del gruppo è stato pari a 330 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto a quello dello scorso. L’utile non ha seguito lo stesso trend dei ricavi a causa di maggiori costi di produzione, amministrazione e vendita, tra cui spiccano i 494 milioni di euro spesi per promozione e pubblicità a livello mondiale, in crescita rispetto ai 479 milioni del 2022. Anche nel 2024 il gruppo manterrà alti livelli di spese promozionali oltre a chiudere l’acquisizione del cognac Courvoisier, acquisito dalla multinazionale giapponese Beam Suntory per 1,1 miliardi di euro nel 2023. La più grande acquisizione mai fatta da Campari, che ha superato quella del brand - sempre francese - Grand Marnier chiusa una decina di anni fa.

“Nel 2023 abbiamo registrato un altro anno di crescita organica delle vendite di prim’ordine“ ha commentato l’ad Bob Kunze-Concewitz “grazie alla dinamica molto positiva dei brand, in particolare aperitivi, tequila e bourbon. Abbiamo ottenuto per il terzo anno consecutivo crescita organica a doppia cifra su tutti gli indicatori di profittabilità operativa, sostenuta dagli aumenti di prezzo sull’intero portafoglio, che hanno permesso di più che compensare l’inflazione sui costi dei materiali”.

La società ha deciso di aumentare anche il dividendo, che salirà a 0,065 euro per azione, in crescita dell’8 per cento.