Chiara Ferragni fuori dal Cda di Tod's: ecco quanto guadagnava

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's e come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società marchigiana di abbigliamento chiamata in assemblea il 15 aprile: tra i nove candidati non compare quello dell'influencer che era entrata in cda nella primavera del 2021, così come non compaiono anche quello dell'ex presidente di Ferrari e dell'ex presidente di Bnl.

La lista è guidata dallo stesso presidente e amministratore delegato Diego Della Valle e vede Maria D'Agata (general counsel di Intercos) al secondo posto. Il terzo nome in lista è quello di Andrea Della Valle, attuale vicepresidente.

Ferragni, nominata nel CdA nel 2021, in complesso ha ricevuto da Tod’s compensi per 96.900 euro in questi tre anni: 37.400 euro nel 2023, 36.700 nel 2022, 25.500 nel 2021. Dopo il caso Balocco il patron di Tod's Diego Della Valle aveva spezzato una lancia a favore della influencer di Cremona prendendo tempo su ogni eventuale decisione. "Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura" spiegò Della Valle."Quando avremo delle risposte vedremo cosa fare" concluse l'imprenditore. Ora pare che il tempo invece sia definitivamente scaduto.