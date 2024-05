Lunedì grasso a Piazza Affari, è il giorno del maggior stacco dei dividendi: chi rende di più

Per gli investitori sulla Borsa italiana lunedì 20 sarà la giornata della grande mietitura dell’anno. In quella data è previsto, infatti, il pagamento del dividendo relativo al bilancio e agli utili 2023 di ben 21 azioni del listino principale - sui 40 totali - e di una decina di quello delle cosiddette “mid cap”, ovvero le aziende a media capitalizzazione. Non è semplice fare un calcolo del denaro che pioverà nei conti correnti di fondi d’investimento, società e privati che detengono i titoli oggetto dello stacco della cedola, ma si può parlare di qualche miliardo di euro in totale. Una quantità tale che, da sola, farà arretrare l’indice dell’1,4% in quanto al valore dei titoli nel momento della partenza delle contrattazioni alle 9 andrà automaticamente sottratto quello del dividendo.

I titoli che pagheranno le cedole

Tra i tanti titoli che pagheranno il dividendo spiccano le assicurazioni Generali, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Italgas, A2a, Brunello Cucinelli, Erg, Finecobank e, soprattutto il Monte dei paschi di Siena. Che torna a pagare il dividendo dopo ben 13 anni contrassegnati prima dal collasso in seguito all’acquisizione di banca Antonveneta e dal successivo salvataggio da parte dello stato del 2017. Nel mezzo svariati processi penali e procedimenti civili per il risarcimento dei danni patiti col crollo delle azioni in borsa. L’ultimo dei quali, davanti al tribunale delle imprese di Milano, concluso con la vittoria della banca contro una serie di investitori professionali.

Tra i titoli maggiori quello che renderà maggiormente, come rapporto tra il prezzo attuale di borsa e l’entità del dividendo staccato, è quello della Banca popolare di Sondrio. Che ha un rendimento cedolare pari al 6,84% annuo. A seguire Italgas col 6,5% e poi Bper Banca con il 5,8 per cento. A seguire gli altri tra cui Mps che renderà il 4,85% e Intesa Sanpaolo col 4% (ma è solo il saldo del dividendo complessivo). I meno ricchi sono i dividendi di Amplifon, Cucinelli, Diasorin, Interpump e Recordati che stanno intorno all’1 per cento.