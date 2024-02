Edison, gli utili volano sopra i 500 milioni di euro nel 2023

Fatturato in calo ma utili in netto rialzo per Edison nel 2023. Un anno nel quale la società energetica di proprietà del gruppo statale francese Edf ha visto la sua marginalità operativa volare su livelli record nonostante minori volumi di vendita rispetto a 2022. I principali numeri dell’esercizio appena chiuso parlano di un fatturato consolidato di 18,4 miliardi di euro, in calo di circa il 40% sul 2022. Il calo del fatturato e delle vendite si inserisce comunque in una contrazione dei consumi energetici italiani nel 2023 dovuta al rallentamento economico generalizzato nelle maggiori economie mondiali che ha portato a un forte calo del prezzo del gas e dell’energia.

Edison: margine operativo lordo sale a 1,8 miliardi

Ma il calo del fatturato di Edison, che si deve in particolar modo al comparto del gas che ha visto scendere i ricavi del 47%, non ha impedito di accrescere la marginalità del gruppo. Il margine operativo lordo, in particolare, è salito a 1,8 miliardi di euro da 1 miliardo del precedente esercizio. Una crescita dell’80% che si è riverberata, poi, a valle fino all’utile netto che è stato pari a 515 milioni di euro. Nel 2022 era stato pari a 151 milioni di euro ma su di esso gravava la tassa sui cosiddetti “extraprofitti”. Allora la società ha pagato 442 milioni di euro di tasse a fronte del 208 pagati per il 2023 nonostante maggiori utili ante imposte.

Sull’aumento della marginalità, oltre al calo dei costi di approvvigionamento, ha avuto un peso la crescita delle vendite di energia da fonti rinnovabili, ha specificato la società. In particolar modo quelle idroelettriche che nel 2022 avevano stentato con la produzione a causa della diffusa siccità in Italia. Un buon contributo è arrivato anche dalle vendite retail di Edison Energia che nel 2023 ha raggiunto i 2 milioni di contratti, e dei servizi energetici e ambientali di Edison Next.

In considerazione degli utili prodotti la società ha deciso di distribuire un dividendo che per il 2023 raddoppia per le azioni di risparmio (a 0,105 euro da 0,052 euro nel 2022) e triplica per azioni ordinarie (0,075 euro da 0,022 euro nel 2022).

Il 2024 per la società è partito subito con una importante novità sul fronte del mercato retail: Edison Energia si è infatti aggiudicata 4 lotti nel sud Italia alle aste indette da Arera (l’Autorità di regolazione del mercato dell’energia) per i quali aveva presentato l’offerta, acquisendo la possibilità di servire nell’ambito delle tutele graduali “circa 700.000 nuovi clienti per l’energia elettrica” ha sottolineato l’azienda, che si aggiungono ai due milioni annunciati nel 2023 e “avvicinano il target dell’azienda di quattro milioni entro il 2030”. Target cui la società potrebbe arrivare anche tramite acquisizioni di pacchetti di clienti.