Enel: raddoppiano a 3,4 miliardi gli utili 2023, sale il dividendo

Utili netti consolidati che raddoppiano a 3,4 miliardi di euro per il gruppo Enel nel 2023, anno nel quale la società ha rilanciato la sua redditività operativa con il margine operativo lordo (ebitda) ordinario che è salito dell’11% a quasi 22 miliardi di euro per effetto di un miglior risultato derivante dalla gestione operativa dei business integrati (generazione termoelettrica e trading, Enel Green Power e mercati finali).

Dividendi a 0,43 euro

Questi risultati sono arrivati un anno che ha visto la normalizzazione del settore energetico dopo il 2022 nel quale stato pesante l’impatto dello scoppio della guerra in Ucraina dopo l’invasione russa. E nonostante la società abbia visto minori volumi di produzione, vendita o distribuzione di energia elettrica e gas. I ricavi sono scesi del 32% a 90 miliardi di euro per i minori prezzi medi di vendita. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre è pari a 60,1 miliardi di euro, sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. L’indebitamento finanziario netto pro-forma “si attesta a circa 53,5 miliardi di euro” ha fatto sapere l’azienda, un valore che tiene conto anche delle “operazioni di cessione di asset finalizzate successivamente al 31 dicembre 2023 nonché di quelle già annunciate e non ancora finalizzate”. Il consiglio d’amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea un dividendo di 0,43 euro per azione, in crescita del 7,5% sul 2022.

Meno energia venduta in Brasile

Dal dettaglio dei dati industriali emerge che le vendite di energia elettrica nel 2023 sono state pari a 300,9 terawatt (TWh), con un decremento del 6,3% rispetto all’esercizio precedente ( -2% non considerando le cessioni di asset). Pesano in particolare le minori quantità vendute in Italia e Brasile. L’energia netta prodotta dal gruppo è stata pari a 207,3 TWh, con una riduzione del 9%, (-1% a parità di perimetro). Cresce la produzione da fonti rinnovabili e scende quella da centrali termoelettriche. Le vendite di gas naturale sono state pari a 8,3 miliardi di metri cubi, in diminuzione del 18,6 per cento. L’energia elettrica trasportata sulle reti di distribuzione Enel si è attestata a 489,2 TWh, di cui 214,1 TWh in Italia e 275,1 TWh all’estero.

"Abbiamo raggiunto tutti i target relativi al 2023 che avevamo già rivisto al rialzo lo scorso novembre", ha detto l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo commentando i conti, "questi solidi risultati sono una chiara testimonianza dell'efficacia delle azioni messe in campo da parte del nuovo management nel corso del 2023, in linea con le nostre priorità strategiche di ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, efficienza ed efficacia nonché sostenibilità, sia finanziaria che ambientale". L’ad ha anche aggiunto che "le azioni manageriali realizzate hanno permesso di migliorare significativamente la generazione dei flussi di cassa operativi, che sono stati pari a circa 14,8 miliardi di euro, con un incremento di circa 5,7 miliardi di euro rispetto al 2022”.