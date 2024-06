Auto elettriche: fallisce l'americana Fisker, aveva ancora 5mila macchine in magazzino

Finisce male l'avventura dell'americana Fisker. Il marchio Usa, fondato nel 2016 in California, si va ad aggiungere ad altri produttori di veicoli elettrici come Proterra, Lordstown e Electric Last Mile Solutions anch'essi finiti in bancarotta negli ultimi due anni a causa dell’esaurimento delle riserve di cassa, difficoltà di raccolta fondi e problemi nella produzione dovuti a problemi globali nella catena di approvvigionamento. Anche le auto di Fisker sono state oggetto di indagine da parte delle autorità statunitensi per ragioni di sicurezza.

"Come altre aziende nel settore dei veicoli elettrici, abbiamo affrontato vari ostacoli di mercato e macroeconomici che hanno influenzato la nostra capacità di operare in modo efficiente", ha dichiarato Fisker martedì mattina. "Dopo aver valutato tutte le opzioni per la nostra attività, abbiamo deciso che procedere con la vendita dei nostri beni sotto l’ombrello protettivo del Chapter 11 è il percorso più praticabile", proseguono dall'azienda.

L’unità operativa dell’azienda, Fisker Group Inc, ha presentato istanza di bancarotta in Delaware, elencando beni stimati tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari e passività tra 100 milioni e 500 milioni di dollari. Ha fino a un migliaio di creditori, secondo i documenti del tribunale.

Vendite molto basse

Le vendite non hanno soddisfatto le aspettative, complice il calo della domanda. Nel 2023 sono stati prodotti 10.193 esemplari del suv elettrico da 700 km di autonomia, meno di un quarto dell’obiettivo, e ne sono stati venduti appena 4.929. I ricavi hanno toccato i 273 milioni di dollari a fronte di perdite nette per 762 milioni. Il titolo Fisker ha toccato un massimo di 28,50 dollari nel febbraio 2021 (pari a una capitalizzazione di 8 miliardi), per poi iniziare una discesa repentina e affondare definitivamente fino al delisting. "Fisker ha compiuto progressi incredibili dalla sua fondazione, portando sul mercato il Suv Ocean a una velocità doppia rispetto a quella prevista dall'industria automobilistica e mantenendo la promessa di fornire il veicolo più sostenibile al mondo", ha dichiarato un portavoce di Fisker.

L'azienda fa sapere, inoltre, che il fermo produzione resterà in vigore e che intende presentare mozioni al tribunale fallimentare del Delaware per ottenere la garanzia di poter portare avanti operazioni ridotte, consentendole di pagare stipendi e benefit ai dipendenti, conservare alcuni programmi destinati ai clienti e pagare su base continuativa i suoi fornitori. Il Chapter 11, come indica una nota, riguarda solo Fisker Group e non la Fisker Inc, né le filiali statunitensi o estere di Fisker Inc.