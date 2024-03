Perché l’uscita di Chiara Ferragni dal cda Tod’s è una pessima notizia (per lei)

Anche il gruppo Tod’s dell’imprenditore marchigiano Diego Della Valle rinuncia a Chiara Ferragni, dopo le tante collaborazioni perse o congelate in seguito all’indagine penale per truffa. L’influencer non sarà ricandidata nel consiglio d’amministrazione della società dov’è stata nell’ultimo triennio e dove resterà fino all’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2023. Quando era stato annunciato il suo ingresso nel cda - era il 2021 - le azioni di Tod’s avevano guadagnato circa il 15% in un solo giorno. Tradotto in euro facevano 100 milioni di euro circa. La borsa dà un valore a tutto e questo era quello che aveva assegnato alla imprenditrice cremonese, se messa al servizio del gruppo della moda famoso per le sue iconiche calzature. Ora non è possibile stabilire il “valore” della sua uscita perché il prezzo delle azioni è inchiodato a 43 euro dall’offerta pubblica di acquisto (opa) lanciata per delistare la società da Piazza Affari.

Dalle stelle a... l'ignoto

Il 2021 è stato l’anno del definitivo decollo per Chiara con l’entrata in un cda di un gruppo quotato in borsa - la prima influencer al mondo, probabilmente -, la prima serie dei Ferragnez, i bilanci dagli utili milionari e la ciliegina sulla torta della seconda figlia. Insomma, aveva toccato il cielo con un dito e da lì sarebbe arrivata anche a Sanremo da diva.

Tempo un paio di anni e quel cielo le è crollato addosso sotto il peso prima di una multa da oltre un milione di euro dell’Antitrust per aver raccontato male e furbescamente un progetto di beneficenza con il pandoro Pink Christmas di Balocco da cui ha guadagnato solo lei sostanzialmente. E poi di un’indagine per truffa aggravata della procura di Milano nata da un esposto dei suoi arcinemici di Codacons, che hanno messo da anni la vita e le attività dei Ferragnez al microscopio. I fatti sono arcinoti così come l’allargamento dell’indagine ad altre attività a metà strada tra il business e la beneficenza spendendo la sua immagine: uova di Pasqua, bambole, biscotti. Tutto sotto la lente della guardia di Finanza che ha pure proceduto a perquisire le società dell’imprenditrice. E aziende come Safilo, Pigna, Coca Cola che hanno preferito separare le proprie attività dalla sua immagine.

Un addio che pesa

Ma l'addio al consiglio d’amministrazione di Tod’s potrebbe essere qualcosa di più grave per lei. La sua entrata nel cda dell’azienda marchigiana era arrivata dopo l’entrata del gruppo francese Lvmh (Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Fendi, Loro Piana ecc) nell’azionariato di Tod’s, che aveva raggiunto a tappe il 10% delle azioni proprio nell’aprile del 2021. Chiara Ferragni è da tempo uno dei testimonial internazionali di Lvmh, uno di quelli più importanti usati dalla multinazionale francese per coinvolgere i più giovani un po’ in tutto il mondo. Lvmh è anche la società che, tramite il fondo di private equity L Catterton, ha lanciato l’opa su Tod’s in accordo con i Della Valle che la porterà a incrementare la sua quota al 46% totale se andrà in porto. E quindi, se Lvmh vuole stringere la sua presa sulla società italiana, e si serve dell’immagine della Ferragni, perché rinunciare alla sua presenza nel cda proprio ora? Questo significa che la multinazionale guidata dal suo patron Bernard Arnault potrebbe voler rinunciare in futuro anche all’immagine della bionda influencer per i suoi marchi più iconici? Queste sono ovviamente solo speculazioni al momento, ma se così fosse sarebbe veramente il colpo più brutto per Chiara.