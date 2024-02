Fineco: oltre 600 milioni di euro di utili nel 2023, cresce il dividendo

Il 2023 è stato un anno decisamente ricco per Fineco, proprietaria del più famoso servizio di web banking e trading online italiano. Il gruppo quotato a Piazza Affari ha riportato nel 2023 un utile netto di circa 609 milioni di euro, in crescita del 42% rispetto all’anno precedente. A questo risultato ha contribuito in misura rilevante la crescita del margine d’interesse, che è pari alla differenza tra i ricavi dai prestiti meno il costo della raccolta e che è raddoppiato nell’anno raggiungendo i 687 milioni di euro. Anche i ricavi da commissioni sono stati positivi e ammontano a 490 milioni di euro circa, in aumento del 5,2% rispetto al 2022. I ricavi totali, tenendo conto anche del risultato dell’attività di negoziazione in proprio sono saliti del 30% a 1,23 miliardi di euro circa. A fine 2023 il gruppo dichiara un patrimonio netto contabile consolidato di 2,19 miliardi di euro e indici patrimoniali solidi, a cominciare dal Tier 1 (un indicatore di solidità patrimoniale) che è pari al 34,9%, valore alto rispetto alle medie. Il consiglio d’amministrazione della società ha proposto un dividendo pari a 0.69 euro per azione, in crescita rispetto agli 0,49 euro pagati lo scorso anno sul bilancio 2022.

Superati 1,5 milioni di clienti

In crescita decisa anche la clientela, che nell’ultimo anno ha sorpassato 1,5 milioni di clienti grazie a 119mila nuovi correntisti affidati alle cure di quasi 3.000 consulenti finanziari distribuiti in tutta Italia. “Nel mese di gennaio 2024 abbiamo avuto oltre 14mila nuovi clienti, secondo risultato positivo di sempre” ha commentato l’amministratore delegato del gruppo Alessandro Foti durante una conferenza stampa di presentazione dei risultati, sottolineando che il veloce incremento dei tassi d’interesse ha cambiato “drammaticamente” lo scenario e “i risparmiatori sentono più forte il bisogno di prendersi cura dei propri risparmi”.

Per il 2024 la banca prevede ricavi vicini a quelli del 2023 grazie a maggiori commissioni dall’attività di investimento che potrebbero dover bilanciare il calo del margine d’interesse dovuto al previsto abbassamento dei tassi da parte della Banca centrale europea che potrebbe arrivare in primavera. E proprio di offerta di soluzioni d’investimento ha parlato Foti sottolineando i risultati di Fineco asset management che nel 2023 ha superato i 30 miliardi di euro di masse gestite e la capacità dei quasi 3.000 consulenti di “intercettare le esigenze della clientela in tutte le fasi di mercato” e di affiancarli nella pianificazione di lungo periodo. Foti ha anche ricordato che Fineco è di gran lunga il primo broker italiano con il 27% dei volumi scambiati in borsa. “Un italiano su due che gioca in borsa usa le nostre piattaforme per fare trading”. Sul tema dell’internalizzazione, dopo aver lasciato il mercato inglese a causa della Brexit, l’istituto ora è in una fase di riflessione sul da farsi.