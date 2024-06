Ricavi Fininvest: quanti milioni riceveranno i figli di Berlusconi

Nel 2023 l’impero economico creato da Silvio Berlusconi ha prodotto un fatturato pari a 3,87 miliardi di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 2022. Le somme le ha tirate Fininvest, la cabina di comando del gruppo guidata ora dagli eredi dell’imprenditore e politico, che ha rilasciato i dati del suo bilancio consolidato, chiuso con un utile netto di quasi 253 milioni di euro, in crescita del 29% sullo scorso anno. I ricavi consolidati tengono conto delle varie controllate della finanziaria, che detiene le quotate Mfe-MediaForEurope (la ex Mediaset) e Mondadori, l’Ac Monza e che detiene un 30% in Banca Mediolanum.

Patrimonio Fininvest a 4,699 miliardi

L’indebitamento netto di gruppo è stabile a 1,26 miliardi di euro, un valore che se messo a confronto con il margine operativo lordo del gruppo - pari a 850 milioni - risulta sostenibile anche in previsione di ulteriori aumenti degli investimenti com’è già successo nel 2023. Lo scorso anno gli investimenti di gruppo sono arrivati a 640 milioni di euro, ben più alti che i 563 del 2022. Il patrimonio netto consolidato è di 4,699 miliardi di euro.

Per i figli di Berlusconi 52 milioni di dividendi

Per quanto riguarda l’utile netto della sola capogruppo Fininvest, questo è stato pari a 101 milioni di euro (133 milioni nel 2022), frutto dei dividendi incassati lo scorso anno dalle controllate. Su questo valore, e non su quello consolidato ben più alto, gli eredi di B. avranno i loro dividendi che dovrebbero essere pari a circa 52 milioni di euro in totale, sulla base della previsione statutaria che impone a Fininvest di distribuire almeno il 50% degli utili della capogruppo. A Marina e Pier Silvio Berlusconi andranno il 26% l’uno, praticamente 13,26 milioni, mentre i tre fratelli più piccoli Barbara, Eleonora e Luigi, riceveranno il 16%, ovvero 8,16 milioni a testa.

Il cda della finanziaria ha visto un piccolo cambiamento, con l’uscita di Salvatore Sciascia. Per il resto confermata alla presidenza Marina Berlusconi, che proprio qualche giorno fa ha aperto alla linea di Elly Schlein sui diritti della persona in un’intervista che ha provocato forti malumori in tutto il centro destra, che non si aspettava una presa di posizione così esplicita a favore della leader del Pd.

Il manager Danilo Pellegrino è stato confermato amministratore delegato in seno al cda composto in totale da nove membri: oltre a lui i cinque eredi del tycoon più Michele Carpinelli, Adriano Galliani ed Ernesto Mauri.