Generali riacquisterà sue azioni in borsa per 500 milioni di euro

Un assegno agli azionisti del valore di 500 milioni di euro è quello che staccherà Generali nei prossimi mesi. Il primo assicuratore italiano ha deciso, infatti, di riacquistare sul mercato (buyback in gergo) sue azioni per quel controvalore massimo remunerando così tutti i soci. A partire dai maggiori come Mediobanca, gruppo Caltagirone ed eredi Del Vecchio riuniti nella holding lussemburghese Delfin. Questa è la novità emersa dall’Investor day della società triestina guidata dal francese Philippe Donnet. Va ricordato che Mediobanca e Delfin hanno ingaggiato da tempo una battaglia molto dura per il predominio sulla gestione di Generali, vinta al momento dalla banca d’affari milanese che sostiene il manager Donnet.

L'Investor day è servito soprattutto per aggiornare il mercato sulle ultime acquisizioni. L’acquisto dell’iberica Liberty Seguros incrementerà la redditività e la capacità competitiva in Spagna, Portogallo e Irlanda e si prevede che porti entro il 2029 un contributo positivo al risultato pre-tasse del gruppo Generali superiore a 250 milioni. Dall'acquisizione della società americana Conning sono invece previste sinergie tra 70 e 80 milioni entro il quinto anno e sarà decisiva per far entrare il Leone nel mercato statunitense e crescere nell'asset management dove punta diventare a lungo termine un gestore patrimoniale globale di primo livello. E poi l’acquisizione del 51% di Generali China Insurance Company Limited (GCI) grazie alla quale è salita al 100% di questa filiale liquidando l’ex socio Cnpc Capital. Un’operazione che non ha intaccato il 'tesoretto' di 500 milioni che servirà ora per il buyback.

"Guardando avanti” ha spiegato Donnet riferendosi allo shopping anche nelle assicurazioni “cercheremo l'equilibrio più efficiente tra acquisizioni e riacquisti di azioni anche su base annua, al fine di continuare a creare valore sostenibile per tutti i nostri azionisti". La società presenterà il nuovo piano industriale nel 2025.