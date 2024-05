Ecco le nuove offerte Iliad: fino a 300 giga (e arriva la sim per la domotica)

In sei anni è riuscita a mettere le sue sim in 11 milioni di telefoni, la curva dei nuovi clienti sta salendo e lo stesso vale per le attività dell’azienda. È Iliad, operatore di telecomunicazioni arrivato in Italia nel 2018 che nella giornata di mercoledì 29 maggio ha festeggiato il suo sesto compleanno con un evento a Milano in cui ha presentato quattro nuove offerte.

Le nuove offerte di Iliad

I prezzi per i piani consumer restano invariati: 7,99, 9,99 e 11,99 euro al mese. Ciò che cambia sono i giga inclusi: il pacchetto più economico ora include 150 giga mensili, quello intermedio ne offre 200, mentre il più costoso arriva a 300. Tariffe che, secondo l’azienda, non riducono i margini nel settore delle telecomunicazioni. “Oggi quello che distrugge i prezzi sul mercato sono le offerte riservate che hanno prezzi che sono la metà rispetto ai nostri - ha detto Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, parlando con i giornalisti a margine della presentazione -. Noi abbiamo avuto una strategia molto lineare: stesse offerte per tutti molto trasparenti che ci ha permesso di arrivare dove siamo arrivati oggi, anche in termini di crescita economica e finanziaria”.

Il mercato italiano delle tlc si prepara a diverse sfide, tra cui la fusione tra Fastweb e Vodafone. Interrogato dai giornalisti sulla questione, Levi non ha voluto esprimere un giudizio: “Non commento le scelte degli altri operatori. Noi continuiamo sulla nostra strada. Per il momento, è difficile fare previsioni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia”. Tuttavia, l'azienda intende espandersi ulteriormente: “Le nostre offerte business sono solo all’inizio e possiamo migliorare ancora molto sulla fibra ottica. Andiamo avanti. Abbiamo messo le basi per farlo”, ha chiosato Levi.

La sim per gli allarmi di casa

Sempre mercoledì, l’azienda ha presentato una novità per il mercato italiano: una tariffa pensata per gestire i dispositivi domotici intelligenti. Si tratta di una SIM da inserire in allarmi o dispositivi di casa, che costa 1,99 euro al mese (per sempre) e garantisce 200 mega di connettività. Infine, non sono stati rivelati dati economici, che verranno resi noti giovedì 30 maggio. Iliad ha solo dichiarato che per il 24esimo trimestre consecutivo è la società leader per crescita di nuovi clienti. Inoltre, secondo un’indagine Doxa, il tasso di soddisfazione dei suoi utenti è tra il 97% e il 99%. Numeri importanti, che fanno riflettere".