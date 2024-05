Italgas in trattative per comprare 2i Rete gas, 5 miliardi di valutazione

Colpo grosso in vista nel settore energetico. Italgas, la principale società italiana nel settore della distribuzione di gas è entrata in trattative esclusive per acquistare 2i Rete gas, un altro importante attore nello stesso servizio con 2.200 comuni serviti in Italia. Per questo motivo la società guidata da Paolo Gallo ha annunciato di aver rinviato la comunicazione del nuovo piano strategico, previsto per il 12 giugno. Le negoziazioni con i proprietari di 2i Rete gas, in primis F2i sgr, dureranno 60 giorni per permettere a Italgas di poter approfondire tutti i temi legati alla società “preda”, che dal suo canto tempo fa aveva avviato il processo per la quotazione in borsa che non sarà comunque interrotto. 2i Rete gas potrebbe essere valutata anche più di 5 miliardi di euro, riporta la stampa finanziaria.

Italgas: ricavi a 431,3 milioni

Nel frattempo Italgas ha presentato anche i numeri relativi al primo trimestre del 2024, che vedono ricavi totali a 431,3 milioni di euro e un utile netto attribuibile al gruppo pari a 117,6 milioni di euro (+13,5%). In Italia, ricorda il gruppo, continuano le attività volte alla revisione e alla trasformazione digitale della rete del gas, “principale abilitatore della transizione ecologica”, mentre in Grecia prosegue lo sviluppo della rete di distribuzione; per quanto riguarda le società recentemente acquisite nel settore idrico, è iniziato il percorso per la loro integrazione nel gruppo.