Labriola resta in sella a Tim: “Dobbiamo tornare a remunerare gli azionisti”

Pietro Labriola nei giorni scorsi ha piegato tutte le resistenze verso la sua riconferma come amministratore delegato di Tim e oggi ha ottenuto il via libera dall’assemblea che lo ha confermato all’interno della lista del cda. Una decisione arrivata grazie all’astensione di Vivendi, la multinazionale francese prima socia con quasi il 24% dei titoli che ha deciso di non prendere posizione durante le votazioni.

L’assemblea ha nominato come nuovo presidente l’avvocato dello studio Legance Alberta Figari, che entra per la prima volta nel cda della società e che prenderà il posto dell’economista Salvatore Rossi. Alle liste di minoranza di presentate dal fondo Merlyn e da Bluebell sono toccati complessivamente tre consiglieri Umberto Paolucci e Stefano Siragusa (Merlyn) e Paola Giannotti de Ponti (Bluebell). Nella lista Labriola sono stati eletti anche Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Domitilla Benigni.

Labriola, autore del piano industriale triennale che prenderà il via quest’estate dopo la separazione della rete venduta alla cordata guidata dal fondo Kkr, ha dichiarato subito dopo la rielezione di voler tornare “possibilmente in arco di piano” a remunerare gli azionisti rimasti a bocca asciutta da troppo tempo e con il titolo che è crollato in Borsa negli ultimi anni. "Nei prossimi tre anni lavoreremo per garantire una crescita duratura del gruppo nell'interesse di tutti gli stakeholder e con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza. Presteremo quindi grande attenzione all'efficienza nei costi e soprattutto al ritorno alla generazione di valore sul mercato italiano" ha aggiunto l’ad.

Chi ha invece da ridire sull’assemblea è il finanziere Giuseppe Bivona di Bluebell, che ha stigmatizzato la decisione di Vivendi di astenersi dalla votazione dando il via libera a Labriola. “I francesi si confermano i peggiori nemici di sé stessi. Per certi versi fanno tenerezza: si astengono in assemblea sperando di vincere nei Tribunali in un paese in cui la giustizia non esiste” ha detto Bivona, noto in Italia anche per le sue battaglie a fianco degli azionisti di minoranza del Monte dei Paschi. "Il nostro principale obiettivo era che Stefano Siragusa non diventasse ad: se non fossimo scesi in campo la probabilità che la lista Merlyn fosse votata da Vivendi sarebbe stata decisamente più alta" ha aggiunto il finanziere.

L’obiettivo della lista Merlyn sarebbe stato quello di fare un completo spezzatino di Tim mantenendo solo le attività che adesso sono sotto la divisione Enterprise.