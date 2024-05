Mare Engineering entra in borsa: raccolti più di 7 milioni

Borsa Italiana apre le porte a Mare Engineering Group su Euronext Growth Milan. L'azienda è attiva nel campo dell’ingegneria digitale, sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate e si caratterizza per "un’offerta integrata di servizi, prodotti e processi nell’ambito della trasformazione digitale", si legge in una nota del gruppo.

La società sviluppa innovazione tecnologica "in collaborazione con grandi imprese e università e trasferisce la tecnologia sviluppata alle piccole e medie imprese". Si tratta della settima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.

È la 16esima quotazione del 2024 su Euronext. In fase di collocamento sono stati raccolti 7,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,8% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo (Offerta pubblica iniziale) è pari a 42,2 milioni. Antonio Maria Zinno, ad di Mare Engineering Group, ha detto: “La quotazione su Euronext Growth Milan, testimonia l'efficacia del nostro impegno e la solidità della nostra visione. La quotazione riflette la nostra crescita costante, frutto del lavoro di un team in continua evoluzione e apre entusiasmanti prospettive per il futuro di Mare Group. Con ambizione rinnovata, ci impegniamo a continuare a investire in innovazione e a espandere la nostra presenza a livello globale, affrontando con determinazione le sfide di un mercato in continuo cambiamento”.

L'azienda, al 2022, ha 323 dipendenti e 25 milioni di euro di fatturato. Due anni fa aveva acquisito il 52% della campana Delta Aves, realtà specializzata nel progettare e realizzare soluzioni prototipali per l'industria manifatturiera.