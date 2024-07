Zuckerberg (Meta) vuole prendersi Essilux per sviluppare gli "occhiali intelligenti" (ma nessuno sa quanto vendono)

Nell’ultima presentazione rilasciata agli investitori la multinazionale Essilor Luxottica parla di “strong” (forte) performance di vendita degli occhiali Rayban - Meta in Nordamerica, senza però specificare nessun numero di vendite. Sono prodotti che permettono di filmare la realtà circostante e utilizzare poi i video realizzati. Probabilmente è sulla base di queste evidenze che la società proprietaria dei social network Instagram e Facebook sta approcciando il gruppo italo francese dell’occhialeria per un investimento diretto nel suo capitale, con una quota che dovrebbe essere pari al 5% delle azioni secondo la stampa finanziaria internazionale, in primis il Financial times che ha dato la notizia.

Sviluppi tecnologici e opportunità di mercato

Un ingresso diretto nel capitale di Essilux, come viene comunemente chiamato il gruppo guidato dal presidente e ad Francesco Milleri, a fianco dei maggiori azionisti a iniziare dagli eredi di Leonardo Del Vecchio che hanno il 32% del capitale circa tramite la finanziaria lussemburghese Delfin. La banca americana Morgan Stanley è al lavoro per cercare di chiudere questo grosso accordo, che potrebbe valere tra i 4 e i 5 miliardi di euro se si prende come base il prezzo attuale delle azioni quotate sui listini di Parigi. Non è chiaro, ma è probabile, che a fronte di un investimento così importante, Meta con il suo numero 1 Mark Zuckerberg possa ottenere anche un posto nel consiglio d’amministrazione di Essilux.

Potenziale impatto dell'investimento di Meta

Per il gigante dell’occhialeria l’ingresso di Meta nel suo capitale significherebbe poter accelerare sullo sfruttamento di una serie di tecnologie per i cosiddetti “smart glasses” (occhiali intelligenti) in un momento nel quale l’intelligenza artificiale potrebbe permettere grandi applicazioni, mentre la società americana, un gruppo che ha la sua ragion d’essere nello sviluppo di software e applicazioni “social” per il web, potrebbe avere accesso a un produttore di “hardware” dalle elevate economie di scala, a partire dagli occhiali fino ad arrivare a chissà quali altri sistemi per la realtà aumentata ad esempio, utili a superare il flop del progetto metaverso.

Da ricordare, inoltre, che Essilux qualche giorno fa ha acquisito per 1,5 miliardi di dollari la marca di abbigliamento casual americana Supreme, una delle più famose e di moda in questo momento. Una mossa che permette al gruppo di entrare in un altro settore contiguo al proprio. A vendere è stata la multinazionale Vf Corp, proprietaria di marchi come Vans, The North Face, Timberland e molti altri.